輝達、AMD在OCP釋AI開源規格！股價為何連4跌？拆解背後2大隱憂

開放運算計畫全球峰會（OCP Global Summit 2026）12日在加州聖荷西登場，聚焦討論AI工廠高功率供電、光通訊、液冷與散熱整合、開放網路與量子資安等議題，致力於分享開源設計與規格，為建構AI生態系相關產品的企業制定業界通用標準。然而，市場反應冷淡，費城半導體指數周一（12日）收跌2.7%。

身為AI概念股領導業者的輝達（NVIDIA）和超微（AMD）周一股價分別下跌1.3%與2.3%，已是連續第四個交易日下跌。儘管兩家晶片大廠陸續公布針對未來AI資料中心的硬體與軟體設計，但分析師指出，這些布局距離真正帶來營收貢獻，仍有一段時間。

AMD周一在OCP公布旗下即將推出的Helion晶片機櫃設計藍圖。AMD在會中表示，Helion機櫃將支援代理式AI，且採用開放式設計，意味著生態系合作夥伴可進一步開發並採用相關硬體與軟體。AMD指出，客戶可自行決定如何為代理式AI工作負載提供算力，既可以只使用中央處理器（CPU），也可以混合搭配圖形處理器（GPU）。

另一方面，輝達公布多項開放標準設計，包括即將推出的Vera Rubin AI平台部分設計，供未來AI工廠及網路設備使用，合作夥伴包括Meta、思科，以及Google。消息公布後，輝達股價收盤下跌1.3%。

儘管這些新消息有利於AI產業發展，但Rex Financial研究主管伯明罕（Bill Birmingham）指出，目前相關計畫的重點主要仍是在建立產業標準，「要真正轉化為採購訂單，還有一段路要走」。

伯明罕同時認為，輝達、AMD及其他晶片股周一下跌，部分原因還包括市場擔憂OpenAI的業績狀況。

英國金融時報上周報導，OpenAI透露，截至9月底，其年化營收接近500億美元，這比先前預估少了200億美元。不過，金融時報與彭博都報導，這項差距源自OpenAI與競爭同業Anthropic對年化營收的計算方式不同。

儘管如此，AMD與輝達都已和OpenAI建立合作關係，將供應數百萬顆GPU及其他AI基礎設施。因此，如果OpenAI 業績未達預期，將影響市場對兩家公司近期業績的預估。