今晨國際頭條一次看／祖克柏稱Meta躋身AI最前沿 美俄柴油交易掀反彈

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

散戶狂炒個股選擇權 每日名目交易額逼近7000億美元

Frenzied Stock-Options Trading Shows Individual Investors Are Still Hungry for Risk

摘要

美國散戶投資人風險胃納再度升高，個股選擇權交易量近期已逼近2021年迷因股熱潮時的水準，每日名目交易額約7000億美元。看漲選擇權價格甚至超越當年，顯示即使股市處於高檔，散戶追逐高風險部位的熱度仍未降溫。

為何重要

選擇權槓桿高、波動大，散戶交易再度逼近疫情期間狂熱水準，反映市場風險偏好升高，也可能放大個股與整體股市短線波動。

華盛頓郵報

川普開放俄國柴油進口 遭共和民主兩黨議員反彈

Trump faces stiff bipartisan pushback to Russian diesel import deal

摘要

川普政府暫時解除俄國柴油制裁、准許進口至明年4月，引發兩黨國會議員反彈。參院外交委員會4名共和黨與3名民主黨議員聯名指出，此舉違反2022年禁止俄國能源進口的法律；共和黨議員也準備推動立法封殺俄國石油採購。

為何重要

川普試圖以俄國柴油壓低選前能源價格，卻同時削弱對俄經濟制裁，已把國內物價壓力與美國對烏政策直接綁在一起。

金融時報

祖克柏稱Meta躋身AI最前沿 Muse Wonder挑戰OpenAI

Mark Zuckerberg says Meta has reached AI ‘frontier’

摘要

Meta執行長祖克柏表示，最新Muse Wonder模型已讓公司追上AI最前沿，Meta稱其部分技術測試優於Anthropic與OpenAI模型。Muse Wonder將整合進Muse助理，最高階版本轉採封閉、付費模式；祖克柏並承諾持續大舉投資算力、資料中心與人才。

為何重要

Meta從開源路線轉向高階封閉模型，正式加入企業AI市場正面競爭，也顯示科技巨頭的算力與資本支出競賽還將持續加碼。

衛報

俄國持續攻擊烏克蘭電網 澤倫斯基揚言報復

Zelenskyy vows to retaliate if Russian strikes on Ukraine’s power grid continue

摘要

烏克蘭總統澤倫斯基表示，若俄國今冬不接受能源停火並繼續攻擊烏克蘭電網，基輔將反擊。川普此前宣稱俄烏已立即實施「能源停火」，但克里姆林宮未證實同意，俄軍仍持續攻擊能源設施，造成停電與缺水。

為何重要

川普宣布的停火與戰場實況出現落差，美烏又因俄國柴油與烏軍攻擊俄煉油廠交惡，正進一步考驗西方援烏陣線。

路透

美國聯邦探員搜索眾議員住家 移民詐欺調查牽動期中選舉

US immigration authorities raid home of Democratic Trump critic Ilhan Omar

摘要

美國聯邦探員12日清晨搜索民主黨眾議員歐瑪位於華府的住家。知情人士稱，調查涉及涉嫌移民詐欺，包括她童年時由已故父親填寫的移民文件。歐瑪指控川普把聯邦政府武器化，企圖在11月3日期中選舉前恐嚇政治對手。

為何重要

距期中選舉僅約三週，司法部過往通常避免在選前對候選人採取公開調查行動，搜索時機因此引發執法政治化爭議。

美聯社

聯邦探員搜索眾議員華府住家 她稱政治打壓不會噤聲

Agents search Rep. Omar’s Washington home in criminal probe as she vows she won’t ‘be silenced’

摘要

聯邦探員搜索民主黨眾議員歐瑪住家，美聯社指出調查範圍仍不清楚；歐瑪過去已否認移民詐欺指控。搜索發生在她爭取連任、距期中選舉僅三週之際，民主黨高層質疑行動時機，川普則表示自己與搜索無關。

為何重要

案件同時牽涉現任國會議員、移民執法與選舉時程，司法部是否遵守避免干預選舉的傳統規範，已成美國政治攻防焦點。

（本文與AI協作）