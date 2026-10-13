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台積電ADR跌2%、連五日下跌 台指期跌399點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周一跌2%。 法新社
台積電ADR周一跌2%。 法新社

台積電ADR周一跌2%，收在444.35美元，連續五日下跌，較台北交易溢價11.7%。

台指期夜盤收盤跌399點至48,946點，跌幅0.8%。台灣加權股價指數周一跌11.48點，收在49,301.96點。台積電（2330）跌0.4%收在2,540元。

美國股市周一漲跌互見，晶片股賣壓加重，費城半導體指數重挫2.7%，拖累那斯達克下跌0.4%。俄烏及中東接連傳出攻擊，推升油價，能源股則創新高。本周大型銀行財報與通膨數據接連公布，將檢驗企業獲利能否支撐行情，也牽動聯準會（Fed）本月升息預期。

道瓊工業指數上漲195.60點，收51,850.55點，漲幅0.4%；標普500指數下跌4.30點，收7,807.24點，跌0.1%；那斯達克綜合指數下跌120.27點，收27,245.90點，跌0.4%。

費城半導體指數連跌四日為7月以來最長。大陸長鑫存儲在可儲存更多資料的晶片研發上取得新進展，引發投資人恐慌，美光、SanDisk及希捷股價均下跌。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後，新台幣）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價（新台幣）溢價率（%）

台積電 TSM 2,837.13 -1.98 2,540.00 11.70

日月光投控 ASX 758.69 +2.37 762.00 -0.43

聯電 UMC 143.98 -1.79 145.50 -1.05

中華電 CHT 147.52 +0.48 146.50 0.70

資料：彭博。溢價率為負值表示折價。

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