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沙烏地機場遇襲推升國際油價 華爾街股市多收跌

中央社／ 紐約12日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯境內機場遭到攻擊後，國際油價走揚大約2%，同時投資人靜待企業財報季和本週稍晚公布的美國經濟數據，華爾街股市主要指數今天收盤大多下挫。

道瓊工業指數上漲195.60點或0.38%，收51850.55點。

標準普爾500指數小跌4.30點或0.06%，收7807.24點。

那斯達克指數下滑120.27點或0.44%，收27245.90點。

費城半導體指數挫跌335.63點或2.67%，收12236.79點。

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