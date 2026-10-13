沙烏地機場遇襲推升國際油價 華爾街股市多收跌

ＡＩ下一波成長，關鍵在於應用能否創造實際價值。英特爾執行長陳立武表示，未來兩、三年看不到ＡＩ需求明顯放緩，半導體產業過去被視為一兆美元市場，市場更開始討論兩兆、三兆美元的可能性。不過，需求快速擴張仍面臨限制，博通總裁兼執行長陳福陽則指出，龐大的資金需求可能成為最大瓶頸。

2026-10-13 00:00