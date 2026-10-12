全球第3季智慧手機出貨量跌至14年來同季新低 中企減最多

市場研究公司Counterpoint今天公布初估，第3季全球智慧手機出貨量較去年同期銳減20%至2012年以來同季新低。歸咎於記憶體成本大漲和供應短缺，迫使製造商提高售價。

路透社報導，由於記憶體晶片遭到人工智慧（AI）基礎建設計畫搶占供應，導致價格上漲，進而推高手機生產成本；製造商為保護利潤，選擇調高零售價格及減少出貨，造成銷量萎縮。

Counterpoint高級分析師詹恩（Shilpi Jain）另指出，消費者繼續使用原手機的時間比預期更久，越來越多人寧願選擇將舊機翻新，或是優先考慮較高階產品。

其中韓國的三星（Samsung）儘管第3季手機出貨量較去年同期下滑3%，但仍以23%市占率保住龍頭地位，歸功於Galaxy Z Fold8系列手機需求及其中階機款零件供應穩定。

iPhone製造商蘋果（Apple）第3季出貨量同樣較去年同期減少，但市占率達到22%，創下歷來同季首度突破20%。

Counterpoint分析指出，由於蘋果今年9月推出的旗艦新機iPhone 18缺少基本款，導致上市首月的通路鋪貨量少於去年同期推出iPhone 17全系列時的規模。

至於中國業者，OPPO和vivo第3季出貨量均較去年同期驟減20%多，小米更大跌3成多、市占率降至10%，因其為了保護利潤而犧牲較低價機款及一些海外市場。