TikTok執行長周受資：人機協作掌握新的機會

TikTok執行長周受資12日指出，AI的長期發展潛力仍被低估，未來兩至三年，AI有望推動物理學、生物科技等領域出現重大突破。不過，在AI快速發展的同時，人類的判斷力、創造力與真實性仍不可或缺，企業與個人應積極實際運用AI工具，透過人機協作掌握新一波科技變革帶來的機會。

周受資昨日和星展集團零售銀行及財富管理業務主管許志坤進行對談。他在對談時表示，市場對AI短期發展的能力可能有所高估，卻低估其長期影響。尤其在科學研究領域，AI有機會加速突破既有技術瓶頸，但隨著模型能力愈來愈強大，如何確保AI遵守道德與倫理規範，也成為人類必須面對的重要課題。他以「迴紋針最大化器」的思想實驗為例指出，當AI過度追求單一目標，卻缺乏適當限制時，可能產生與人類真正意圖不一致的結果，因此必須建立有效的監督機制。

周受資主張採取「人類參與其中」（Human-in-the-loop）的模式，讓人類與AI協同合作。