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博通執行長陳福陽：AI不能只靠賣鏟子獲利

經濟日報／ 特派記者任珮云／新加坡12日電

近期OpenAI營收預測不如市場預期，加上中國AI模型的Token成本相對低廉，引發市場對AI產業獲利模式的關注。博通（Broadcom）總裁兼執行長陳福陽12日指出，AI產業不能只有靠晶片、記憶體等硬體賣鏟子獲利，模型與應用端也必須創造實質商業價值，否則市場對AI的高度期待恐難以持續。

賣鏟子一詞源自於19世紀美國的「淘金熱」，成千上萬的淘金客蜂擁而至，真正挖到黃金的人畢竟是少數，但賣鏟子、帳篷的商人，無論別人有沒有挖到黃金，他們都能穩定賺錢。

陳福陽表示，許多投資人其實並不清楚自己投資的AI企業究竟具備哪些技術與商業模式，卻對企業設定極高、甚至不切實際的成長期待，使AI投資市場猶如賭場，投資人難以掌握市場走向。

針對OpenAI近期公布的營收預測引發市場失望情緒，陳福陽認為，評估AI企業不能只看單一數據。假設OpenAI 9月底揭露的年化營收已達500億美元，這對一家新創公司而言，已是相當亮眼的成績，足以反映前沿生成式AI模型具有商業化潛力。

不過，OpenAI目前仍面臨虧損壓力，因模型訓練需要投入大量資金。陳福陽指出，隨著業務規模擴大，企業未來的營運狀況可能改變，但前沿生成式AI模型仍具備相當大的營收成長空間。

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