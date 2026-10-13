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英特爾CEO陳立武：算力短缺到2029年

經濟日報／ 特派記者任珮云／新加坡12日電
星展集團昨舉行亞洲前瞻峰會，邀請英特爾執行長陳立武（右）、博通總裁兼執行長陳福陽（左），與星展集團執行總裁陳淑珊對談。星展銀行／提供
星展集團昨舉行亞洲前瞻峰會，邀請英特爾執行長陳立武（右）、博通總裁兼執行長陳福陽（左），與星展集團執行總裁陳淑珊對談。星展銀行／提供

英特爾執行長陳立武12日指出，AI基礎設施至關重要，未來幾年運算資源可能持續供不應求，短缺情況甚至可能延續至2029年。這波供需失衡主要來自AI模型需求呈指數級成長，以及將AI模型導入不同產業所涉及的複雜性。

星展集團12日在新加坡舉辦首屆「亞洲未來前瞻論壇」，邀請英特爾執行長陳立武、博通總裁兼執行長陳福陽，與星展集團執行總裁陳淑珊進行對談。該論壇聚焦AI時代的領導力、投資機會及企業組織轉型。

陳立武強調，AI帶來的影響可能超越網際網路。透過自動化處理日常繁瑣工作、提升預測能力，AI不僅能改善人們的日常生活，也能提高職場效率。

陳立武指出，AI產業需求依然強勁，但下一階段的成長關鍵，不只是持續擴充GPU，而是提升運算資源使用效率，整合CPU、GPU、專用加速器及量子運算，並加速軟體與人才布局。

談到量子運算投資，陳立武表示，企業經營必須同時考量短、中、長期發展，在新技術尚未成熟前就提早布局。他在出任英特爾執行長前，便已投資部分量子運算新創公司。隨著錯誤校正技術逐步發展，量子運算在藥物探索、化學研究及新材料開發等領域，也開始出現實際應用機會。他預期，未來三至五年，量子運算有機會進入主流應用，而是與其他運算技術相互整合。

陳立武指出，除硬體外，軟體是提升基礎設施效率的重要推手，企業應尋找適合的軟體合作夥伴，整合硬體、軟體與服務，提供更完整的解決方案。隨著軟體公司估值回落，市場也可能出現值得關注的投資機會。

不過，AI產業能否持續成長，仍須觀察成本控制與企業實際採用情況。陳立武指出，企業導入AI時，若未妥善管理Token使用量，運算成本可能快速攀升。相較之下，中國部分AI模型的Token成本較低，且企業採用速度加快；DeepSeek、Kimi及GLM等模型，也顯示不同技術路線正逐步縮小效能差距。他也提醒，AI產業仍需要大量專業人才，整體產業至少需要約15萬名工程師，人才招募與培育將是未來發展的重要支柱。

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