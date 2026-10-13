IMF示警AI海嘯緩步來襲 衝擊40%工作

國際貨幣基金（ＩＭＦ）總裁喬治艾娃表示，ＡＩ基礎設施的大規模投資，使全球經濟成長率維持在約百分之三；不過，ＡＩ猶如一場「緩步推進的海嘯」，預期財富分配將會從勞動轉向資本，對於就業、經濟成長、教育，乃至於政府如何透過稅收籌措財源產生深遠的影響。

ＩＭＦ與世銀年會昨天在泰國曼谷展開，喬治艾娃說，ＡＩ投資熱潮是一場「需求震撼，也是投資震撼」，預期可以使亞洲先進經濟體的經濟成長率提高○點五至一個百分點，新興亞洲經濟體成長率則可提升○點二至○點八個百分點。

她說，儘管全球經濟受到能源供應衝擊拖累，但正是這股全面加速推進的力道，才讓全球經濟成長得以維持在約百分之三。

不過，喬治艾娃指出，預期隨著時間推移，ＡＩ可能會導致百分之四十的工作職位受到影響，面臨功能強化、降級或被淘汰，「我們已經在已開發經濟體中看到了某些影響」。

她指出，最令人擔心的是對剛進入就業市場、從事例行性和重複性工作的年輕人所造成的影響。

初步研究顯示，美國已有百分之十的工作需要ＡＩ技能。儘管例行性、重複性的工作正在減少中，但營建業與資料中心這兩個薪資較低的領域，其低薪職缺卻在增加。

新加坡總理黃循財昨出席星展集團亞洲前瞻峰會，他在與星展集團執行總裁陳淑珊對談時也說，ＡＩ快速發展可能取代大量初階工作，讓年輕人失去進入職場、累積經驗的機會。新加坡政府正研究新的措施，鼓勵企業加強培訓及指導年輕員工，避免ＡＩ衝擊下一代人才養成。

黃循財回憶，他年輕時擔任公務員，經常需要替主管做筆記、準備演講稿及簡報。這些看似例行性的工作，實際上卻是觀察、學習與累積判斷力的重要過程。

他表示，如今ＡＩ能完成許多類似任務，但企業因此減少初階職位，年輕人可能失去職涯成長的第一階段，未來也更難培養具備經驗的專業人才。

蓋茲籲留意網路攻擊

除了對就業市場的衝擊，微軟創辦人蓋茲十一日接受美國廣播公司專訪時表示，「未來一年，我們大概會在網路攻擊這塊看到最劇烈的變化。目前真正的危險不是ＡＩ失控。我們確實需要對此研擬對策，但就可能造成的重大影響而言，那還是數年以後的事。」

蓋茲說：「真正的問題在於有心人士利用ＡＩ，尤其是那些可以移除所有安全防護措施的ＡＩ。」

因此，有必要加強限制，防止不法分子利用ＡＩ從事生物恐怖攻擊以及網路攻擊。

蓋茲表示，「目前你仍可以移除所有這些安全防護措施。因此，當有心人士取得沒有安全防護的最新ＡＩ模型，未來一年我們將面臨許多意想不到的負面衝擊，尤其是在網路安全領域。」