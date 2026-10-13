下一波AI商機 業界喊創造應用端效益

ＡＩ下一波成長，關鍵在於應用能否創造實際價值。英特爾執行長陳立武表示，未來兩、三年看不到ＡＩ需求明顯放緩，半導體產業過去被視為一兆美元市場，市場更開始討論兩兆、三兆美元的可能性。不過，需求快速擴張仍面臨限制，博通總裁兼執行長陳福陽則指出，龐大的資金需求可能成為最大瓶頸。

星展集團昨在新加坡舉行亞洲前瞻峰會，包括陳立武、陳福陽及TikTok執行長周受資均受邀出席。陳立武表示，ＡＩ的影響可能超越網際網路，除了模型訓練，推論、代理式ＡＩ及實體ＡＩ也將帶動新需求。未來兩、三年看不到需求明顯放緩，但記憶體、載板及電力仍是擴張限制。

陳福陽也提到，隨著企業持續部署ＡＩ，會積極克服晶圓與記憶體晶片短缺，但是資金將會是最大的問題。

面對ＡＩ的未來發展，陳福陽說，不能只有晶片、記憶體等「賣鏟子」的業者獲利，模型與應用端也必須創造實際效益，企業更應透過ＡＩ提升效率、重新設計工作流程及發展新商業模式。陳福陽看好針對不同工作設計的客製化ＣＰＵ能提高效率。

周受資則表示，市場可能高估ＡＩ短期能力，卻低估長期影響。他預期，未來兩至三年，ＡＩ有機會在物理、生技、化學及材料科學帶來重大突破。不過，技術進步與實際導入仍有時間差，企業需要培養使用能力，才能把模型潛力轉化為成果。

他指出，ＡＩ應用已逐步落地，例如TikTok已將ＡＩ導入影片創作、推薦、搜尋及內容審核，除了降低製作成本，也透過ＡＩ代理模擬使用者體驗，協助辨識直播中的違規內容。不過高風險工作仍須靠人類參與判斷。

星展集團執行總裁陳淑珊表示，星展也正重新檢視工作流程，運用ＡＩ思考如何改變銀行業務。她強調，ＡＩ代理目標導向強，推動應用須同步建立治理與安全規範。從科技平台到銀行，下一步競爭將聚焦如何重整流程、創造新服務，讓ＡＩ投資轉化為可持續的商業成果。