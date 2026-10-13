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中東衝突未解+能源供應有壓 油價漲破105美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
儘管俄羅斯與烏克蘭達成能源停火，但中東地區的衝突未有明顯緩解，布蘭特原油每桶漲破105美元。（路透）
儘管俄羅斯與烏克蘭達成能源停火，但中東地區的衝突未有明顯緩解，布蘭特原油每桶漲破105美元。（路透）

儘管美國總統川普宣布俄羅斯與烏克蘭達成能源停火，也就是俄烏暫停攻擊對方的能源設施，但中東地區的衝突未有明顯緩解，加上市場對於能源停火能否改善能源供應的疑慮升高。國際油價在12日早盤只短暫下跌，隨即反轉走高，布蘭特原油每桶漲破105美元。

美國總統川普11日在社群媒體發文說：「俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭即刻起『能源停火』。雙方都已同意。不得違反！」烏克蘭總統澤倫斯基歡迎對這項停火安排，但12日強調停火必須是相互的，警告莫斯科也必須採取同樣行動。

川普上周五曾提到表示，根據他與俄羅斯總統普丁通話時達成的協議，莫斯科將向全球市場供應超過400萬噸柴油。

同時間在中東地區，由沙烏地阿拉伯領導的聯軍，仍在對抗獲伊朗支持的葉門叛軍胡塞組織。聯軍12日稍早表示，他們正準備應對新一輪針對沙國的無人機與飛彈攻擊。

在這之前，沙烏地阿拉伯國家通訊社報導，伊朗外長與沙國外長就緊張升高通了電話；半島電視台則是說，伊朗外長表示已準備好提供協助，促成沙國與葉門胡塞組織展開對話。

新加坡大華銀行最新分析報告指出，胡塞組織上周六對沙國利雅德機場發動飛彈攻擊，已大幅推升中東地緣政治風險溢價。現在又有颶風伊賽亞斯，可能影響美國墨西哥灣能源生產商的供應能力，預期短期內油價仍將持續震盪。

油價 俄烏 中東

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