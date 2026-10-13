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航空業示警淡季砍班

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

航空業高管示警，傳統淡季即將到來，未來幾個月將面臨加劇危機，因燃油成本居高不下，將迫使業者砍班，來削減成本、並延後對承租的飛機付款。英國金融時報（FT）報導，伊朗戰爭爆發所引發的能源震撼，已擠壓業者的獲利，同時又將迎來戰事爆發後的第一個冬季，為此高管紛紛出聲示警；冬季向來是淡季，往年也曾迫使業者聲請破產。

易捷航空、德國漢莎航空都打算在冬季減班。達美航空9日下調年度獲利預期，指稱中東戰爭引發的燃油價格上漲，可能導致今年需額外負擔60億美元，反映航空業面臨的壓力日增。

英國航空母公司IAG執行長加勒戈說：「這個冬天會看到中小型公司艱苦掙扎，生存會有難度，有些業者將近乎消失，或不復存在」。瑞安航空執行長歐萊瑞也說：「這是全面性危機，明年所有人都會受傷...我們只是試著盡可能減少航班」。

原油與航空燃油之間的價差，也就是所謂的「裂解價差」，已擴大至驚人程度，促使漢莎航空及IAG等多家航空集團，開始對航空燃油進行避險。

航空業 漢莎航空 達美航空

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