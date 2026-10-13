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量子運算商擬併資安業

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

量子運算公司IonQ同意以最多13億美元的全股票交易，收購資安業者Elisity，以擴大旗下資安平台，讓客戶免於AI攻擊與新興的量子風險。

IonQ 12日表示，Elisity是快速成長的企業安全公司，可擴大旗下資安產品。13億美元併購價，包含最高1.5億美元的績效支付條款（earnout）。

IonQ執行長德馬希說：「我們很有條件能在量子時代過渡期，協助客戶保護關鍵基礎設施與企業網路」。IonQ是上市公司中，規模最大的純量子運算概念股，市值約為160億美元。量子運算商要打造機器，解決傳統電腦無法解開的問題，並可能在藥物、資安、財經領域做出突破。

量子運算投資火熱，數家業者相繼上市，包括法國的Pasqal、芬蘭的IQM量子電腦。由於量子運算有望破解，保護現行網路資料的加密標準，大型銀行聘請相關專家、政府也投資這個領域。

德馬希指出，美國政府與企業必須在「量子日」（Q-Day）前做好準備，即量子電腦強大到能攻破當前廣泛使用的公開金鑰加密技術。

IonQ近來頻頻出手，去年以11億美元買下英國新創Oxford Ionics，今年1月又斥資18億美元，併購晶片製造商SkyWater。

資安 併購 概念股

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