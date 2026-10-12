回到未來？電子支付腳步最快的瑞典 鼓勵民眾儲備現金

推動「無現金化」是近年許多國家與地區積極投入發展的重大政策目標，其優點包括降低社會與經濟成本、提升交易效率與便利性、打擊地下經濟與防制洗錢、促進金融科技與創新發展等，但各國也陸續注意到一些潛在風險，瑞典便是其中一個例子。

瑞典曾被預測，到2030年就將進入完全無現金的社會。隨著該國開發出名為Swish的行動支付系統，銀行逐漸停止處理現金，各商家的收銀機也隨之消失，現金流通量占GDP的比例已是全球最低。

然而，這一切隨著俄羅斯入侵烏克蘭而改變。

瑞典央行意識到，對電子支付系統的依賴，會使瑞典容易受到停電或破壞的影響，因此已敦促民眾每位成年人在家中儲備1,000瑞典克朗現金。

政府也向每戶家庭發放了一份名為《危機或戰爭來臨時》的小冊子，並建議民眾經常使用現金，以「加強防範」。

一位瑞典長者表示，「現金為王」，「任何電子的東西，遲早都會壞掉」。

今年7月，瑞典央行宣布，包括雜貨店和藥局在內的設有人工收銀台的民生必需品商店，必須接受現金支付。

雖然一些瑞典人樂見現金回歸，認為這有助於減少老年人的購物障礙，但大多數人仍表示，不會改變已養成的數位支付習慣。

根據瑞典央行的最新資料，僅5%的消費者表示，自己最後一次使用現金是2025年在實體店購物時的事情了，2023年這一比例為10%，15年前則高達40%。

不只瑞典，其他北歐國家也都已進入這種模式。瑞典央行去年底的一項調查發現，僅2%的挪威人和8%的丹麥人表示，在最近一次實體店內購物時使用了現金。

41歲的醫生安娜說，「我每周給孩子們零用錢，但我自己從來不用現金」。但她也說，隨著人工智慧（AI）的興起和數位時代帶來的不確定性，放棄實體貨幣可能會產生負面影響。

她還以電腦為例，「瑞典總是想在新事物出現時就趕上潮流，比如我們很早就開始在學校裡使用iPad了」，「但如今大家發現這樣其實不好，孩子們因為不用手，所以不會寫字，也不會用剪刀之類的工具。我們有點過了頭」。

關於俄烏戰爭的教訓，有一點倒很有意思。瑞典看到的是電子支付在戰爭狀況下的脆弱性，但烏克蘭在戰爭狀態下，卻快速適應了全新的數位系統。

烏克蘭央行的數據顯示，如今每十筆交易中就有九筆是無現金支付，這引申出了一個疑問：回歸實體現金是否真的是解決之道？

瑞典民眾泰登表示：「烏克蘭的例子很有意思。一開始你會看到人們提領更多現金，但隨後現金變得有些不實用，因此即使身處戰亂之中，人們也開始轉而信任電子支付系統。」