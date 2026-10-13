美半導體業財報 聚焦

美股第3季超級財報周登場，全球半導體設備與晶圓代工龍頭將接力公布財報，市場聚焦AI晶片需求、先進封裝及資本支出展望，成為牽動科技股後市的風向球。隨NASDAQ-100指數10月初再創歷史新高，AI長線投資熱潮持續發酵，也帶動海外科技ETF受到關注。

觀察10月來國內規模前五大海外股票ETF，截至昨（12）日，富邦NASDAQ ETF（00662）以1,197.3億元居冠，國泰費城半導體ETF以793.1億元居次，元大S&P500 ETF則以505.3億元排名第三。若進一步比較10月以來受益人數變化，00662成長2.5%，復華富時不動產ETF及元大S&P500分別成長1.3%、0.5%，反映資金對美國大型科技股仍維持高度關注。

本周市場焦點將集中於半導體產業財報，尤其AI晶片製造設備交付、先進製程需求、先進封裝營收貢獻，以及未來擴產規劃，均是觀察AI資本支出能否延續的重要指標。此外，美國通膨數據也將牽動市場對利率政策的預期，科技股在財報與總體經濟數據交錯影響下，短線波動可能加劇。

富邦NASDAQ ETF經理人王辰方表示，美股科技股近期上漲動能，已由AI基礎建設投資逐步延伸至應用端與商業化發展。市場對AI創造實質營收與獲利期待升溫，帶動資金持續聚焦具備技術優勢與成長潛力的大型科技企業。

王辰方指出，AI投資主軸仍具中長期成長空間，但隨科技股評價處於相對高檔，市場將更加重視企業獲利成長能否跟上股價表現。第3季財報與企業財測將是檢驗AI資本支出效益的重要關鍵，具備獲利支撐、現金流及AI商業化能力的企業，可望持續受到市場青睞。

富邦NASDAQ ETF也將迎來分割新里程碑。00662受益人會議已通過分割案，預計11月17日分割後新受益憑證恢復上市交易，屆時持有一張將變成五張，每張交易金額可望降至約2.5萬元左右。