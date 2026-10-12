快訊

NBA／喬丹1998年冠軍賽球衣逾4億賣出 創籃球紀念品最高價

沈伯洋進軍8點檔…是否違反選罷法？中選會回應了

獨／公股投信四合一 最新四大程序底定

聽新聞
0:00 / 0:00

泰國補半導體人才缺口 官員：安排工程學生赴台培訓

中央社／ 曼谷12日專電

泰國國家經濟和社會發展委員會（NESDC）秘書長達努查今天表示，泰國歡迎台灣半導體產業投資，並透露，已實施技能培訓計畫，安排部分工程師及工程相關科系學生赴台灣學習，希望藉此縮小半導體產業的人力缺口。

國際貨幣基金（IMF）與世界銀行年會今天在曼谷登場，達努查（Danucha Pichayanan）出席年會期間接受中央社專訪，談及泰國吸引外資、台泰半導體合作，以及AI產業發展帶來的挑戰。

達努查表示，泰國是開放經濟體，外國投資者只要遵循既有程序，就能在泰國設立企業。

提及與台灣的合作，他說：「歡迎台灣半導體產業赴泰國投資」，並強調，泰國已有許多相關供應鏈廠商，在電力供應及投資優惠等條件方面也具競爭力。

不過，達努查也坦言，泰國與台灣在半導體產業合作方面仍存在差距，尤其是人力資源。

他向中央社透露，「過去近一年來，泰國學術界、大學及政府機構已推動技能培訓計畫，安排部分工程師及工程相關科系學生赴台灣學習，希望他們完成培訓後返回泰國工作」。

他補充說，相關計畫將持續推動，以逐步縮小產業人力缺口。

另外，達努查提及，隨著AI產業發展，資料中心成為重要基礎設施，也帶來電力與水資源需求增加的問題。

他對中央社說：「政府正研究如何管理相關資源，以因應資料中心的需求，並成立委員會研擬資料中心的營運標準」。泰媒今天報導，相關標準預計10月底前完成討論程序。

曼谷市區近年湧現許多資料中心，這些設施消耗大量電力。更有議員指出，部分資料中心儲存大量燃油，引發外界對能源、環境影響和安全性的關注。曼谷政府9月初已宣布不再核發新的大型資料中心許可。

達努查9月曾向媒體表示，政府預計1個月內明定資料中心的框架與標準，並將討論選址條件，避免資料中心過度集中，並檢視水電使用效率以及可能造成的影響。

泰國 半導體 工程

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

IMF世銀年會曼谷登場 聚焦AI、金融風險與人口老化

IMF：AI投資潮撐全球經濟成長3% 力抗能源衝擊

IMF總裁：AI投資熱撐住全球經濟成長率維持3% 當心40%職位受影響

AI衝擊亞洲就業市場 IMF：相關職缺需求降1成

相關新聞

美股早盤／記憶體股摔、費半跌2% 財報將決定牛市能否續跑

投資人評估即將出爐的財報，以及中東緊張升溫的風險，美股12日早盤四大指數漲跌互見。

回到未來？電子支付腳步最快的瑞典 鼓勵民眾儲備現金

推動「無現金化」是近年許多國家與地區積極投入發展的重大政策目標，其優點包括降低社會與經濟成本、提升交易效率與便利性、打擊地下經濟與防制洗錢、促進金融科技與創新發展等，但各國也陸續注意到一些潛在風險，瑞典便是其中一個例子。

牛奶都有人驗、AI卻沒人管 微軟總裁籲全球速訂安全規範

隨著人工智慧（AI）技術快速發展，安全與監管問題日益受到關注，微軟總裁史密斯（Brad Smith）警告說，目前AI受到的監管程度甚至不如牛奶和洗衣機。

微軟總裁籲加強AI監管 稱安全規範甚至不如盒裝牛奶

全球科技巨擘微軟（Microsoft）總裁史密斯（Brad Smith）表示，人工智慧（AI）亟需全球性監管，並應設立獨...

高通執行長艾蒙：AI公司最快2028年推出跑1,000億參數手機

人工智慧（AI）公司至今主要專注在開發軟體，但它們似乎很快也將推出自己的智慧手機。高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）近日受訪透露這件事，並表示這些手機計劃將可運行1,000億個參數的模型。

川普稱俄烏達成「能源停火」油價聞訊回落 亞股走勢不一

美國總統川普宣布俄羅斯與烏克蘭達成「能源停火」後，國際油價今天回跌，抵銷葉門武裝組織「青年運動」（Houthi）對沙烏地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。