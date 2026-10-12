泰國補半導體人才缺口 官員：安排工程學生赴台培訓

泰國國家經濟和社會發展委員會（NESDC）秘書長達努查今天表示，泰國歡迎台灣半導體產業投資，並透露，已實施技能培訓計畫，安排部分工程師及工程相關科系學生赴台灣學習，希望藉此縮小半導體產業的人力缺口。

國際貨幣基金（IMF）與世界銀行年會今天在曼谷登場，達努查（Danucha Pichayanan）出席年會期間接受中央社專訪，談及泰國吸引外資、台泰半導體合作，以及AI產業發展帶來的挑戰。

達努查表示，泰國是開放經濟體，外國投資者只要遵循既有程序，就能在泰國設立企業。

提及與台灣的合作，他說：「歡迎台灣半導體產業赴泰國投資」，並強調，泰國已有許多相關供應鏈廠商，在電力供應及投資優惠等條件方面也具競爭力。

不過，達努查也坦言，泰國與台灣在半導體產業合作方面仍存在差距，尤其是人力資源。

他向中央社透露，「過去近一年來，泰國學術界、大學及政府機構已推動技能培訓計畫，安排部分工程師及工程相關科系學生赴台灣學習，希望他們完成培訓後返回泰國工作」。

他補充說，相關計畫將持續推動，以逐步縮小產業人力缺口。

另外，達努查提及，隨著AI產業發展，資料中心成為重要基礎設施，也帶來電力與水資源需求增加的問題。

他對中央社說：「政府正研究如何管理相關資源，以因應資料中心的需求，並成立委員會研擬資料中心的營運標準」。泰媒今天報導，相關標準預計10月底前完成討論程序。

曼谷市區近年湧現許多資料中心，這些設施消耗大量電力。更有議員指出，部分資料中心儲存大量燃油，引發外界對能源、環境影響和安全性的關注。曼谷政府9月初已宣布不再核發新的大型資料中心許可。

達努查9月曾向媒體表示，政府預計1個月內明定資料中心的框架與標準，並將討論選址條件，避免資料中心過度集中，並檢視水電使用效率以及可能造成的影響。