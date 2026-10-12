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牛奶都有人驗、AI卻沒人管！微軟總裁籲全球速訂安全規範

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
微軟總裁史密斯（見圖）日前警告說，對AI的監管力道還不如牛奶，他呼籲全球儘速制定規範，以防AI失控危及人類安全。圖為史密斯於2月在印度新德里舉行的AI峰會上發表演說。美聯社
微軟總裁史密斯（見圖）日前警告說，對AI的監管力道還不如牛奶，他呼籲全球儘速制定規範，以防AI失控危及人類安全。圖為史密斯於2月在印度新德里舉行的AI峰會上發表演說。美聯社

隨著人工智慧（AI）技術快速發展，安全與監管問題日益受到關注，微軟總裁史密斯（Brad Smith）警告說，目前AI受到的監管程度甚至不如牛奶和洗衣機。

史密斯接受英國廣播公司（BBC）專訪時呼籲各國儘速建立全球性安全規範，要求企業設置緊急停機機制、通報事故，並在必要時接受獨立機構審查，以防AI失控危及人類安全。

史密斯的說法與美國總統川普的觀點大相逕庭。川普認為，AI產業應該自我監管，以免美國公司被中國競爭對手搶走市佔。他曾多次表示，「誰贏得了AI，誰就獲勝」。但史密斯表示：「目前，洗衣機受到的安全監管力道都比AI強。你在超市裡看到的每一盒牛奶都受到安全規則和檢驗的約束。」

在業界專家示警AI技術將對人類造成威脅後，各界要求制定法規來控制AI的聲浪日益高漲。Anthropic、OpenAI和GoogleDeepMind等AI巨頭的負責人都支持放緩AI發展速度的看法，但川普持反對意見。

史密斯表示，AI既是「工具也是武器」，亟需監管，他並提出多項具體措施，包括AI企業應設置俗稱「緊急停止開關」（kill switch）的機制，一旦系統出現異常或失控，就能立即暫停或降低運作速度。其次，應立法強制企業提交事故報告並告知受害者。此外，應由獨立的政府審查機構對新的AI技術進行安全審查。

史密斯認為，當前AI發展已到了必須採取行動的關鍵時刻。他指出，部分AI代理可能脫離人類控制，功能強大的模型也可能對全球網路安全構成威脅，因此各國應開始合作制定共同標準，而不是等到重大事故發生後才採取補救措施。

他並看好英國在推動國際AI安全規範方面扮演領導角色。英國在前首相蘇納克任內成立AI安全研究機構，後來發展成為AI安全研究所（AI Security Institute），具備相關技術評估能力。史密斯表示，若要尋找具備領先AI安全技術能力的國家，英國是最值得關注的對象。

微軟 牛奶 史密斯

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