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英特爾與博通執行長示警 融資恐成AI發展最大瓶頸

中央社／ 新加坡12日綜合外電報導

儘管運算基礎設施的需求持續超過供給，英特爾（Intel）與博通（Broadcom）執行長雙雙警告，資金取得可能成為人工智慧（AI）蓬勃發展的主要限制因素。

美國財經新聞網CNBC報導，博通執行長陳福陽（Hock Tan）表示，隨著產業競相打造支援日益複雜AI模型所需的基礎設施，融資可能成為AI擴張的障礙，甚至超越半導體、記憶體晶片或電力短缺的影響。

陳福陽今天在新加坡舉行的星展銀行（DBS）亞太未來前瞻會議（DBS Asia Future Forward Conference）上表示：「我認為，最大的限制因素可能是資本。」

英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）也表達對融資的憂慮，指出資本成本上升，以及大舉投資AI的企業最終能否獲得足夠回報，都是值得關注的問題。

他說：「目前若有任何挑戰，那就是資本與資本成本；另一個問題則是，從長遠來看，人們希望看到投資報酬率（ROI）。」

兩人的談話凸顯AI產業正面臨一項新挑戰。為因應運算能力需求激增，業者已投入龐大資金興建資料中心、開發先進晶片及擴充電力基礎設施。

陳福陽表示，過去兩年AI產業屢次遭遇供應瓶頸，但隨著產能擴大，部分限制預料將逐步緩解。

他說：「過去兩年，我們不斷遇到各種瓶頸，但最後都克服了。今天的記憶體短缺，一年後可能就不再是問題。」

他並暗示，晶圓短缺問題可能在2028年或2029年獲得緩解；隨著新基礎設施陸續投入運作，電力供應也可能改善。

儘管對融資問題感到憂心，兩位執行長對近期AI運算基礎設施的需求仍保持樂觀。

陳福陽表示：「運算基礎設施的需求大於我們的供應能力。」他並指出，供需失衡可能持續到2029年，甚至延續至2030年。

陳立武也持相同看法。他表示，隨著AI應用日益普及、運算需求持續增加，未來兩到三年內，產業不太可能出現明顯放緩。

不過，兩位執行長指出，若要在未來幾年後延續成長，仍取決於企業採用AI的速度，以及這項技術能否帶來實質經濟效益。

英特爾 博通 星展銀行

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