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高通執行長艾蒙：AI公司最快2028年推出跑1,000億參數手機

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
高通執行長艾蒙透露，有些AI公司正在和高通接觸，希望2028年能推出可運行1,000億個參數模型的手機。 路透
高通執行長艾蒙透露，有些AI公司正在和高通接觸，希望2028年能推出可運行1,000億個參數模型的手機。 路透

人工智慧（AI）公司至今主要專注在開發軟體，但它們似乎很快也將推出自己的智慧手機高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）近日受訪透露這件事，並表示這些手機計劃將可運行1,000億個參數的模型

艾蒙接受Fireside Alpha專訪表示，有些AI公司正為其智慧手機的機上能力與高通接觸，「我必須小心不透露名字，但有些AI公司，有些位在AI前沿的公司，正告訴高通」，「2028年之前，我必須確保我有能力在手機上運行至少1,000億個參數的模型，而且我必須要讓這種模型可以一直運行」。

參數指的是AI模型在訓練過程中學習到的值。參數愈大，通常模型功能就愈強大。雖然目前最先進的模型據稱都有數兆個參數（例如月之暗面的Kimi K3有2.8兆個），但本地模型若擁有1,000億個參數，仍將比目前手機的效能高出很多，例如現在有些安卓手機使用的Gemini Nano-2模型，僅擁有32.5億個參數。

不過，艾蒙也大膽斷言，能運行這種AI模型的手機要在2028年問世，絕對是一件艱難任務。由於記憶體短缺，許多智慧手機製造商已放棄推出更高記憶體版本的手機，儘管一年前還能看到配備24GB LPDDR5X記憶體的安著手機。

據Wccftech計算，智慧手機要運行4位元量化的1,000億參數模型，至少需要50GB的記憶體，還要為作業系統、App和上下文快取保留大量記憶體。就算是2位元量化模型，也依然是不可能的任務，因為那仍光是模型就需要25GB記憶體。

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