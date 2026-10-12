微軟總裁籲加強AI監管 稱安全規範甚至不如盒裝牛奶

全球科技巨擘微軟（Microsoft）總裁史密斯（Brad Smith）表示，人工智慧（AI）亟需全球性監管，並應設立獨立機構，審查AI技術的最新發展。他警告，目前AI相關安全規範甚至比牛奶還少。

英國廣播公司（BBC）12日刊出的專訪中，史密斯表示，全球應制定一套安全規範，要求當系統遭到惡意AI代理程式入侵時，必須通知受影響者，並設置「緊急煞車」機制。

他也表示，法律應要求企業提交「事件報告」。

史密斯指出：「我們知道如何對其他產品進行這項工作。我們應該借鏡既有經驗，思考如何將這些做法應用於AI。」

他指出：「目前，洗衣機受到的安全規範都比AI多。甚至連在商店看到的每一盒牛奶，都受到安全規範與檢查。」

包括Anthropic與OpenAI在內的科技公司，已開始揭露AI代理程式的異常或非預期行為。這些案例是全球針對快速發展的AI技術展開辯論的一部分；相關討論也包括研究人員對AI可能威脅人類生存的警告。

部分企業呼籲放緩AI發展，但此舉也引發外界質疑，企業高層是否另有考量，例如制定有利於維持自家公司領先地位的規則、預先化解政府更廣泛的反彈，或只是希望減緩過於急遽的支出。

史密斯指出，英國是最有條件引領AI監管的國家之一，原因在於前首相蘇納克（Rishi Sunak）任內成立的AI安全研究院（AI Security Institute）。

史密斯指出，華府官員看待倫敦的態度，與看待布魯塞爾截然不同。

歐洲聯盟（EU）依據「人工智慧法」（AI Act），依照風險程度對AI進行監管。

英國AI安全研究院則透過與主要AI模型開發商達成的自願性協議，在模型正式部署前取得存取權限，以評估其能力與風險。

英國AI大臣納拉揚（Kanishka Narayan）先前接受路透社訪問時表示，如果現行制度證明不足以因應相關風險，英國將考慮對先進AI模型實施監管。