AI衝擊亞洲就業市場 IMF：相關職缺需求降1成

AI快速發展，對就業市場的影響受關注。IMF研究顯示，在AI較能發揮作用的職業種類中，雇主招聘需求已下降約10%，但同時對具備AI技能人才的需求也增加，顯示AI不只取代部分工作，也正改變企業對員工技能的要求。

國際貨幣基金（IMF）亞太部資深經濟學家基爾蒂（Divya Kirti）今天在曼谷舉行的國際貨幣基金（IMF）與世界銀行年會上發表專題演講時表示，2024年至2025年間，雇主開始減少招聘AI較能勝任的職位，例如程式開發。

IMF研究分析全球約7億筆招聘職缺資料，探討AI對就業需求及薪資的影響，基爾蒂表示，AI自2022年ChatGPT推出後持續進步，「隨著AI能力提升，企業開始重新評估部分職務的人力需求」。

他說：「我們確實看到職缺需求下降了，在AI更實用的工作領域，招聘需求下降了約10%。」

不過，基爾蒂指出，即使AI能力持續增強，研究尚未發現就業市場情況進一步惡化的明確證據，他認為，「企業仍需要從事知識型工作的員工，但更希望員工具備運用AI提高工作效率的能力」。

基爾蒂表示，企業目前尋找的AI人才技能大致可分為3類，包括具備基本AI知識、掌握提示工程（PromptEngineering）等專業技能，以及能將AI與企業內部知識及資料整合的人才。

基爾蒂指出，在AI較能發揮作用的職業種類中，企業對AI技能的需求約為其他職種的2倍，「這代表部分工作面臨招聘需求下降的同時，懂得運用AI的工作者也可能獲得新的就業機會」。

另外，針對AI是否已對薪資造成影響，他則表示，研究也檢視勞動需求與薪資變化，但目前尚未發現AI對薪資產生明確影響的證據，並認為，現階段更明顯的趨勢是AI正在重塑勞動市場，而非全面取代勞工。

基爾蒂補充，AI對不同國家及產業的影響也不盡相同，並指出，較富裕國家有更多勞工從事AI影響較大的工作，這些國家往往也面臨人口老化、勞動力減少的問題，AI或許有助於緩解人力不足。

相較之下，許多開發中國家目前仍有大量勞工從事農業等較不容易受到AI影響的工作，但未來需要創造大量新職位，以吸納年輕勞動人口。

基爾蒂指出，亞洲開發中國家未來10年需要創造約1億5000萬個工作機會，「如何在AI逐漸改變產業需求的情況下創造足夠就業機會，將是重要挑戰」。