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IMF世銀年會曼谷登場 聚焦AI、金融風險與人口老化

中央社／ 曼谷12日專電

國際貨幣基金（IMF）與世界銀行年會今天在曼谷登場，年會聚焦討論包括全球經濟成長、金融風險、AI帶來的機會與挑戰，以及人口老化對勞動市場、生產力與經濟發展的影響。

國際貨幣基金和世界銀行在泰國首都曼谷舉行為期一週的會議，從今天起至18日。世界銀行將創造就業機會列為發展重點，強調透過基礎建設、人力資本投資、改善企業環境及引進民間資金，協助發展中國家創造更多生產性工作。

泰國當局預計迎接逾1萬6000名與會人士，並加強會場、住宿飯店及交通沿線維安，同時禁止年會相關場地周邊集會至20日。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，泰國副總理兼外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）表示，主辦年會將有助提升國際社會對泰國的信心，並向全球展現泰國經濟發展方向。

希哈薩指出，預計將有近400名重要人士及貴賓出席，包括各國財政部長及中央銀行總裁。他強調，舉辦大型國際論壇並非一次性活動，而是持續參與國際事務的過程，並以聯合國架構為例，說明泰國透過國際機制參與全球議題討論、闡述國家戰略方向。

針對近期部分區域淹水可能影響年會舉行及投資人信心，希哈薩表示，相關單位必須做好充分準備，但外國投資人主要考量的仍是泰國長期經濟基本面。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，年會預計吸引逾1萬6000人參加，為維護與會者安全，曼谷都會警察局已禁止詩麗吉王后國家會議中心（QSNCC）及22家飯店周邊舉行公眾集會，禁令將持續至20日。

此前，由婦女、城市貧民、勞工及社運團體成立的「人民反對IMF與世銀網絡」表示，將在IMF和世界銀行年會期間，於曼谷發起大型公民運動，表達訴求。

泰國國家警察總長薩姆蘭（Samran Nualma）指出，警方已規劃接待飯店及各國領袖行經路線的交通管理措施，並在會議中心進行車輛檢查，避免交通壅塞。他也表示，目前沒有發現年會相關安全疑慮，情報監控工作仍持續進行。

曼谷 IMF 世銀

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