川普稱俄烏達成「能源停火」油價聞訊回落 亞股走勢不一

美國總統川普宣布俄羅斯與烏克蘭達成「能源停火」後，國際油價今天回跌，抵銷葉門武裝組織「青年運動」（Houthi）對沙烏地阿拉伯新一波攻擊帶來的影響，亞股今天走勢不一。

法新社報導，川普宣布俄烏能源停火後，國際兩大基準原油期貨一度回跌逾1%。然而，這項宣告讓烏克蘭錯愕，同時烏方還表示，俄軍攻擊境內多座發電廠。

川普美東時間11日清晨在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出：「即刻起，俄烏戰爭實施『能源停火』。」他還說：「雙方均已同意。切勿破壞這項停火！」

澤倫斯基對此宣布感到意外，表示正在了解更多細節，但他補充指出：「烏克蘭支持這項停火，俄羅斯同樣必須支持，這一點至關重要。」

俄羅斯截至目前尚未證實是否同意。

亞股今天早盤表現雖穩健，終場走勢不一。

香港、雪梨、新加坡、威靈頓及馬尼拉股市都收漲；首爾與台北股市受晶片大廠SK海力士（SKhynix）、三星（Samsung）及台積電（TSMC）股價下跌拖累。上海股市也收低。

東京股市今天則是適逢國定假日休市一天。

摩根大通（JPMorgan Chase）、高盛（GoldmanSachs）及美國銀行（Bank of America）等大型銀行預定本週公布財報，揭開財報季序幕。