快訊

赤峰街名店又少一間！14年「名古屋台所」熄燈 拆除招牌畫面曝

中國大陸首度制裁台灣友邦官員 我外交部： 手段卑劣

中職／決戰G4！兄弟鄭浩均vs.獅隊布雷克 兩軍都少1洋投待命

聽新聞
0:00 / 0:00

川普稱俄烏達成「能源停火」油價聞訊回落 亞股走勢不一

中央社／ 香港12日綜合外電報導
美國總統川普宣布俄羅斯與烏克蘭達成「能源停火」後，國際油價今天回跌。路透
美國總統川普宣布俄羅斯與烏克蘭達成「能源停火」後，國際油價今天回跌。路透

美國總統川普宣布俄羅斯與烏克蘭達成「能源停火」後，國際油價今天回跌，抵銷葉門武裝組織「青年運動」（Houthi）對沙烏地阿拉伯新一波攻擊帶來的影響，亞股今天走勢不一。

法新社報導，川普宣布俄烏能源停火後，國際兩大基準原油期貨一度回跌逾1%。然而，這項宣告讓烏克蘭錯愕，同時烏方還表示，俄軍攻擊境內多座發電廠。

川普美東時間11日清晨在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出：「即刻起，俄烏戰爭實施『能源停火』。」他還說：「雙方均已同意。切勿破壞這項停火！」

澤倫斯基對此宣布感到意外，表示正在了解更多細節，但他補充指出：「烏克蘭支持這項停火，俄羅斯同樣必須支持，這一點至關重要。」

俄羅斯截至目前尚未證實是否同意。

亞股今天早盤表現雖穩健，終場走勢不一。

香港、雪梨、新加坡、威靈頓及馬尼拉股市都收漲；首爾與台北股市受晶片大廠SK海力士（SKhynix）、三星（Samsung）及台積電（TSMC）股價下跌拖累。上海股市也收低。

東京股市今天則是適逢國定假日休市一天。

摩根大通（JPMorgan Chase）、高盛（GoldmanSachs）及美國銀行（Bank of America）等大型銀行預定本週公布財報，揭開財報季序幕。

俄烏 川普 油價 能源 亞股 俄烏戰爭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普宣布俄烏能源停火是一場烏龍？俄軍照轟烏克蘭 白宮解釋了

川普提俄烏能源停火 英國、加拿大表態支持

川普批烏克蘭該換總統 澤倫斯基反嗆

油價開盤後多空拉鋸 沙國機場再度遇襲 美股期指小漲相對淡定

相關新聞

博通CEO陳福陽：AI成長最大瓶頸是資金非記憶體晶片 陳立武這麼說

在12日舉行的星展亞洲前瞻峰會上，博通（Broadcomm）執行長陳福陽與英特爾執行長陳立武共同出席以「下一個兆美元的AI商機將從何而來？」為題的座談會。

韓國泡麵出口額上看20億美元 辣味熱潮席捲全球

韓國泡麵今年出口額有望首度突破20億美元（新台幣638億元），且這股熱潮早已不再侷限於三養食品旗下以辛辣口味聞名的辣雞麵

川普稱俄烏達成「能源停火」油價聞訊回落 亞股走勢不一

美國總統川普宣布俄羅斯與烏克蘭達成「能源停火」後，國際油價今天回跌，抵銷葉門武裝組織「青年運動」（Houthi）對沙烏地...

歐盟會放寬對中國逆變器進口限制措施？彭博：中歐已同意展開討論

彭博資訊報導，中國大陸與歐盟已同意針對歐盟對逆變器進口所設的限制措施展開討論。逆變器是乾淨能源技術的關鍵設備，這次協商有望為面臨出口限制、難以進入這個主要海外市場的大陸企業帶來轉機。

IMF總裁：AI投資熱撐住全球經濟成長率維持3% 當心40%職位受影響

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，對人工智慧（AI）基礎設施的大規模投資，正使全球經濟成長率維持在約 3%，也讓泰國等供應相關硬體的亞洲經濟體大幅受惠。

路透：亞航傳密會馬國政府談金援 創辦人澄清僅談成本

路透引述三名知情人士說法報導，東南亞最大廉航業者亞航（AirAsia）共同創辦人費南德斯（Tony Fernandes）兩周前曾與馬來西亞財政部官員會面，討論政府可能對亞航提供財務支援方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。