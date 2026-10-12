快訊

赤峰街名店又少一間！14年「名古屋台所」熄燈 拆除招牌畫面曝

中國大陸首度制裁台灣友邦官員 我外交部： 手段卑劣

中職／決戰G4！兄弟鄭浩均vs.獅隊布雷克 兩軍都少1洋投待命

聽新聞
0:00 / 0:00

SpaceX買進美低頻段頻譜恐衝擊傳統電信業 紐澳類股挫低

中央社／ 雪梨12日綜合外電報導

美國太空探索科技公司（SpaceX）上週同意買下1組美國全國性低頻段頻譜資產，令人擔憂傳統電信公司及其網路覆蓋恐受衛星服務威脅，紐澳電信類股今天跟隨歐美同類股應聲重挫。

路透社報導，低頻段頻譜比較高頻電波能傳輸更遠距離，並能更有效穿透建築物及其他障礙物。而馬斯克（Elon Musk）的衛星事業SpaceX達成這項收購協議，使其更接近對業務橫跨全美各地的傳統無線電信業巨擘構成直接挑戰。

由於投資人擔憂以衛星為基礎的行動通訊服務將令電信業競爭加劇，美國和歐洲類股當天便應聲大跌。

澳洲業界龍頭澳洲電信公司（Telstra）今天股價也挫跌2.5%，收在6週低點；澳洲第3大電信公司TPGTelecom股價重挫近5%，創下6月初以來最大單日跌幅。紐西蘭電信公司Spark New Zealand股價則下滑1.8%。

澳洲投資服務商ETF Shares投資長塔克威爾（DavidTuckwell）指出，投資人擔心傳統電信業者的最大優勢覆蓋率正在失去價值，而美國只是第一個受到衝擊的市場。

不過塔克威爾認為，短期內威脅會在於各區域的定價能力，而非針對用戶數。

SpaceX 低頻 電信業

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

SpaceX進軍手機通訊市場 嚇壞美電信三雄

馬斯克：會找到方法 製造「比誰都好的晶片」

科學人／太空軍事化的警鐘已然敲響…地球軌道中的達摩克利斯之劍

美元式微論升溫／美債不再是避風港 資金尋出路

相關新聞

博通CEO陳福陽：AI成長最大瓶頸是資金非記憶體晶片 陳立武這麼說

在12日舉行的星展亞洲前瞻峰會上，博通（Broadcomm）執行長陳福陽與英特爾執行長陳立武共同出席以「下一個兆美元的AI商機將從何而來？」為題的座談會。

韓國泡麵出口額上看20億美元 辣味熱潮席捲全球

韓國泡麵今年出口額有望首度突破20億美元（新台幣638億元），且這股熱潮早已不再侷限於三養食品旗下以辛辣口味聞名的辣雞麵

川普稱俄烏達成「能源停火」油價聞訊回落 亞股走勢不一

美國總統川普宣布俄羅斯與烏克蘭達成「能源停火」後，國際油價今天回跌，抵銷葉門武裝組織「青年運動」（Houthi）對沙烏地...

歐盟會放寬對中國逆變器進口限制措施？彭博：中歐已同意展開討論

彭博資訊報導，中國大陸與歐盟已同意針對歐盟對逆變器進口所設的限制措施展開討論。逆變器是乾淨能源技術的關鍵設備，這次協商有望為面臨出口限制、難以進入這個主要海外市場的大陸企業帶來轉機。

IMF總裁：AI投資熱撐住全球經濟成長率維持3% 當心40%職位受影響

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，對人工智慧（AI）基礎設施的大規模投資，正使全球經濟成長率維持在約 3%，也讓泰國等供應相關硬體的亞洲經濟體大幅受惠。

路透：亞航傳密會馬國政府談金援 創辦人澄清僅談成本

路透引述三名知情人士說法報導，東南亞最大廉航業者亞航（AirAsia）共同創辦人費南德斯（Tony Fernandes）兩周前曾與馬來西亞財政部官員會面，討論政府可能對亞航提供財務支援方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。