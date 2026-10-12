SpaceX買進美低頻段頻譜恐衝擊傳統電信業 紐澳類股挫低

美國太空探索科技公司（SpaceX）上週同意買下1組美國全國性低頻段頻譜資產，令人擔憂傳統電信公司及其網路覆蓋恐受衛星服務威脅，紐澳電信類股今天跟隨歐美同類股應聲重挫。

路透社報導，低頻段頻譜比較高頻電波能傳輸更遠距離，並能更有效穿透建築物及其他障礙物。而馬斯克（Elon Musk）的衛星事業SpaceX達成這項收購協議，使其更接近對業務橫跨全美各地的傳統無線電信業巨擘構成直接挑戰。

由於投資人擔憂以衛星為基礎的行動通訊服務將令電信業競爭加劇，美國和歐洲類股當天便應聲大跌。

澳洲業界龍頭澳洲電信公司（Telstra）今天股價也挫跌2.5%，收在6週低點；澳洲第3大電信公司TPGTelecom股價重挫近5%，創下6月初以來最大單日跌幅。紐西蘭電信公司Spark New Zealand股價則下滑1.8%。

澳洲投資服務商ETF Shares投資長塔克威爾（DavidTuckwell）指出，投資人擔心傳統電信業者的最大優勢覆蓋率正在失去價值，而美國只是第一個受到衝擊的市場。

不過塔克威爾認為，短期內威脅會在於各區域的定價能力，而非針對用戶數。