法國軍工大廠將進駐日本 著重維修與運用支援

「日本經濟新聞」11日報導，法國軍工大廠泰雷斯集團將在日本建立新據點，負責維護防衛裝備以及提供運用支援。泰雷斯也將提供技術，協助日企在日本生產迫擊砲。

「日本經濟新聞」11日報導，法國政府持有泰雷斯（Thales）約3成股份。而泰雷斯的優勢是擁有雷達、聲納等探測技術，並向各國提供國防技術。日本自衛隊也採用泰雷斯的產品，不過以成品為主。

泰雷斯提供給日本的產品主要為雷達、聲納、裝甲車、航空管制系統。而泰雷斯今年夏天在東京成立日本的法人，建立編制為20人的專門團隊，並評估新據點的候選地點。

報導指出，泰雷斯在日本新成立的據點，業務包含確認裝備運用以及判斷故障等。泰雷斯的供貨範圍最初主要為海上自衛隊，之後除了擴及陸上自衛隊與航空自衛隊，也可能會擴大到民用領域。

由於採購完防衛裝備後，後續的維修與軟體更新也不可或缺。泰雷斯在法國、英國、美國等10國以上同樣設有維修據點。

此外，泰雷斯也將向合作夥伴日本製鋼所（TheJapan Steel Works）轉移技術。日本製鋼所預計在2027年度起，在日本製造陸上自衛隊用的迫擊砲2R2M。

日本政府今年4月取消原先限定於救難、運輸、警戒、監視、掃雷等5類用途限制，允許出口具備殺傷敵人或破壞物體能力的裝備。這也使日本之後有望出口防衛裝備到亞洲等地。

另外，泰雷斯在日本新成立據點，也是因為日本政府急於強化爆發戰事時持續作戰的能力。

泰雷斯執行長凱恩（Patrice Caine）在巴黎郊外接受日經訪問期間，談到新據點時表示，「這將是泰雷斯長期深耕日本的重要里程碑。」

他也表示，「預期未來在國防領域與日本合作夥伴合作的潛在機會會增加」。