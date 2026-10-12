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IMF：AI投資潮撐全球經濟成長3% 力抗能源衝擊

中央社／ 曼谷12日綜合外電報導

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃今天表示，人工智慧（AI）基礎設施的強勁投資，正支撐全球約3%的經濟成長，並為泰國等供應AI硬體的亞洲經濟體帶來顯著效益。

路透社報導，喬治艾娃（Kristalina Georgieva）指出，AI投資熱潮正帶來一股「需求衝擊和投資衝擊」，可望為亞洲已開發經濟體的成長率提高0.5至1個百分點，並為亞洲新興經濟體帶來0.2至0.8個百分點的提振。

喬治艾娃說：「對於AI，不管你喜歡還是討厭，它都已經來了。」

國際貨幣基金和世界銀行在泰國首都曼谷舉行為期一週的會議，喬治艾娃在首日對數百名與會者說：「儘管我們受到能源供應衝擊拖累，但正是這股全面加速推進的力道，才讓全球經濟成長得以維持在3%左右。」

國際貨幣基金7月曾預測，2026年全球經濟成長率為3%，明天將公布最新展望。

這週的會議預計將有約1.8萬人參加，包括國際貨幣基金191個會員國的財金官員。知情人士指出，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和西班牙財政部長艾斯帕尼亞（Arcadi Espana）等幾位部長，為了專注國內要務不克出席。

喬治艾娃說，AI猶如一場「緩步推進的海嘯」，鑑於預期財富分配將從勞動轉向資本，AI將對就業、經濟成長、教育，乃至於政府如何透過稅收籌措財源產生深遠影響。

她說，IMF估計隨著時間演進，AI可能導致40%的工作面臨功能強化、降級或淘汰。一項初步研究顯示，美國已有10%的工作要求具備AI技能。儘管例行性、重複性工作正在減少，但在營造業和資料中心這2個薪資較低的產業，低薪工作卻正不減反增。

IMF 能源 全球經濟

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