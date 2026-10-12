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韓國泡麵出口額上看20億美元 辣味熱潮席捲全球

中央社／ 首爾12日綜合外電報導
韓國泡麵。 聯合報系資料照
韓國泡麵。 聯合報系資料照

韓國泡麵今年出口額有望首度突破20億美元（新台幣638億元），且這股熱潮早已不再侷限於三養食品旗下以辛辣口味聞名的辣雞麵。

「中央日報」報導，根據韓國農水產食品流通公社的數據，今年上半年韓國泡麵出口額創下9億3540萬美元的新高，較去年同期成長27.9%。這已相當於去年全年出口額15億2000萬美元的約62%。

幾年前，全球掀起的韓國泡麵熱潮主要集中在三養食品的辣雞麵。如今，農心、不倒翁和八道等品牌推出的各式辣味泡麵，也開始熱銷海外市場。

從各國及各地區的出口數據，可以看出韓國泡麵熱潮擴及的範圍。根據韓國農林畜產食品部，中國去年採購價值3億8540萬美元的韓國泡麵，年增47.9%，居各國之冠。中國市場規模龐大，加上口味和韓國很接近，至今仍是忠實的大客戶。

中國絕非唯一的熱銷市場。韓國泡麵對美國的出口額成長18.2%，達2億5470萬美元；對東協國家的出口額則成長12.4%，達2億2320萬美元。

此外，對中亞出口額成長38.7%，達8240萬美元；對日本出口額成長23.6%，達7730萬美元；對中東出口額則成長22%，達4750萬美元。

出口市場日益多元，意味著韓國泡麵出口商不再過度依賴中國市場，也成功吸引飲食口味過去被認為與韓國大不相同的國家消費者。日本是泡麵的發源地，韓國泡麵在當地出口仍有雙位數成長，顯示海外需求已相當強勁。

韓國農水產食品流通公社一名官員表示：「在海外大受歡迎的韓國泡麵大多偏辣，與口味多半清淡、偏甜的日本拉麵並非競爭關係，而是創造出自己的市場需求。」

三養食品上半年營收達1.48兆韓元，海外銷售占約83%，達1.23兆韓元。農心海外子公司上半年銷售額達6414億韓元，年增26.8%，占公司總營收的比重也從去年同期的28.7%升至33.9%。

產業界人士與專家指出，韓國泡麵在全球走紅有幾個原因。除了帶動辣雞麵爆紅的「香辣好滋味」風靡全球之外，多年來熱門韓劇與電影經常出現演員津津有味地吃著泡麵當宵夜的畫面，加上在YouTube Shorts和Instagram上，一般民眾挑戰吃辣味泡麵的影片也愈來愈多，這些都吸引更多消費者愛上韓國泡麵。

人口結構與飲食習慣改變也帶來助力。去年，單身戶占韓國總戶數的36.6%，在經濟合作暨發展組織（OECD）成員國中，單身戶占比平均也超過30%。隨著結婚率下降、少子化及人口老化，獨居已成為全球趨勢。

一名業界人士表示：「隨著海外單身戶大幅增加，任何人都能快速、輕鬆料理的居家即食食品大受歡迎，泡麵就是最具代表性的例子。」

根據市場研究公司Market Growth Reports，全球居家即食食品市場規模從2024年的1339億美元，增至去年的1492億美元，預計2034年將達3224億美元。

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