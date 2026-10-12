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台積電拍板赴熊本設廠滿5年 日媒：利弊並存

中央社／ 東京12日綜合外電報導

晶圓大廠台積電2021年拍板進駐日本熊本縣，在今年滿5年。台積電前進熊本帶動半導體產業群聚、周邊人口增加，但塞車路段增加、中小企業人力短缺等問題也逐漸浮現。

●建設跟不上需求　交通壅塞路段大增

「讀賣新聞」11日報導，本月7日傍晚，台積電熊本第一工廠前方縣道上出現數百公尺長的車龍。根據日本國土交通省九州地方整備局的資料，台積電熊本第一工廠所在地菊陽町，以及鄰近的合志市、大津町，2025年主要交通壅塞路段共有38處。與台積電宣布進駐時的2021年相比，增加約4成。

造成交通壅塞惡化的原因之一，是企業接連進駐，但道路建設等基礎設施速度跟不上需求。台積電宣布進駐後，熊本縣政府與半導體相關企業簽訂的設廠協定，截至今年3月底已達71件。菊陽町正在推動道路拓寬工程，町公所建設課承辦人員表示，「之後將推動錯開上下班時間等措施。」

●企業接連前進熊本　工廠周邊日益繁榮

熊本縣政府2025年公布「熊本科學園區」的構想，目標是吸引半導體企業、大學及研究機構進駐。

此外，菊陽町、台積電熊本廠周邊的菊池市、合志市、大津町內，共5處新的工業用地預計在2031年度前開始出售，面積約10到25公頃。

這也進而影響周邊人口與財政。根據日本9月公布的調查，熊本縣內其中7個市町村的人口，較2020年的國勢調查時增加。增加最多的前3名依序是合志市2542人、大津町1728人、菊陽町1195人。

反映地方政府財政實力的「財政力指數」，熊本縣內市町村平均為0.36，2024年度排名前段的也是上述3個市町。菊陽町以0.95居全縣之冠，從2025年度起無須接受地方補助金、即可自行維持財政運作。其次是大津町的0.73，合志市則以0.63排名第4。

●中小企業面臨困境　地價攀升與人才流失

周邊地區持續攀升的地價可能成為新問題的成因。合志市、大津町、菊陽町截至2026年的5年間，住宅用地平均價格上漲約3至5成，商業用地價格也飆升至原來的1.3至2.2倍。

熊本縣商工會聯合會今年3月以489家業者為對象，調查台積電進駐帶來的影響。當中，88%（434家）表示「很難說是正面或負面影響」，占絕大多數；9%（40家）認為台灣相關人員及工程人員住宿、餐飲消費增加等因素帶來正面影響。另外，有3%（15家）則指出人事成本上升、人力短缺等負面影響。

大津町商工會表示，受到租金上漲等因素影響，接連有業者退出商工會或歇業。此外，也出現人才為追求高薪而流向半導體業的情況。大津町商工會長松永幸久表示，「為了招募人才，中小企業勢必得努力提升吸引力。」

菊陽町因為台積電設廠而受到日本全國的矚目。9月的町長選舉，因為沒有其他候選人登記參選，所以在沒有辯論的情況下，由現任町長自動連任。

菊陽町及周邊地方政府持續穩定運作，但「讀賣新聞」指出，透過採訪逐漸浮現的是中小企業難以言喻的困境。相關人士諷刺地形容，半導體相關企業接連進駐帶來的影響是「正面效益落在大型企業身上，負面影響卻落到中小企業頭上」，並坦言目前正苦於招募、培育人才，以及租金飆漲等問題。

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