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歐盟會放寬對中國逆變器進口限制措施？彭博：中歐已同意展開討論

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
彭博資訊報導，中國大陸與歐盟已同意針對歐盟對逆變器進口所設的限制措施展開討論。圖為大陸一家逆變器廠，工人正在組裝逆變器開關。（新華社）
彭博資訊報導，中國大陸與歐盟已同意針對歐盟對逆變器進口所設的限制措施展開討論。圖為大陸一家逆變器廠，工人正在組裝逆變器開關。（新華社）

彭博資訊報導，中國大陸與歐盟已同意針對歐盟對逆變器進口所設的限制措施展開討論。逆變器是乾淨能源技術的關鍵設備，這次協商有望為面臨出口限制、難以進入這個主要海外市場的大陸企業帶來轉機。

上周，中歐雙方結束貿易談判，達成一項包含16項內容的協議，其中最受矚目的是北京同意大幅削減數百萬輛油電混合動力車的出口。中國商務部上周五深夜提出聲明，表示布魯塞爾方面也同意，針對包括逆變器在內的產品，就「市場准入問題進行磋商」。

逆變器可轉換電流方向，讓太陽能板或電池產生的電力得以輸送至電網。今年5月，歐盟對相關設備的進口祭出限制，適用於由歐盟出資的計畫。這項措施旨在排除可能威脅歐盟電力供應的「高風險供應商」。

在最新達成的協議中，歐盟進一步說明，其政策不針對特定國家，並將與中國就此議題展開後續討論。

投資人將此視為有利的發展，全球最大逆變器製造商之一的陽光電源（Sungrow Power Supply），股價在深圳市場一度上漲3.3%。今年上半年，該公司逾70%的營收來自海外市場。

歐盟 彭博 對中

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