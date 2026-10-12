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IMF總裁：AI投資熱撐住全球經濟成長率維持3% 當心40%職位受影響

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃。路透
國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃。路透

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，對人工智慧（AI）基礎設施的大規模投資，正使全球經濟成長率維持在約 3%，也讓泰國等供應相關硬體的亞洲經濟體大幅受惠。

喬治艾娃說，AI投資熱潮是一場「需求震撼，也是投資震撼」，預期可使亞洲先進經濟體的經濟成長率提高0.5至1個百分點，新興亞洲經濟體成長率則可提升0.2至0.8個百分點。

目前IMF與世銀年會正在泰國曼谷舉行，喬治艾娃在會議上表示：「正是這種轉向更高檔的成長動能，讓全球經濟得以維持約3%的成長，即使能源供應衝擊正拖累全球經濟。」

不過，喬治艾娃也表示，預期隨著時間推移，AI可能會導致40%的工作職位受到影響，包括降級或消除，「我們已經在已開發經濟體中看到了某些影響」。她指出，最令人擔心的是對剛進入就業市場、從事常規性和重複性工作的年輕人所造成的影響。

喬治艾娃說，AI的發展可能會改變勞動力市場的結構，引發關於政府如何獲取稅收收入的思考。

IMF AI 成長率

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