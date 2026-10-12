路透：亞航傳密會馬國政府談金援 創辦人澄清僅談成本

路透引述三名知情人士說法報導，東南亞最大廉航業者亞航（AirAsia）共同創辦人費南德斯（Tony Fernandes）兩周前曾與馬來西亞財政部官員會面，討論政府可能對亞航提供財務支援方案。

這三名人士表示，在航空燃料價格飆升後，馬來西亞政府日益擔憂該國最大國內航空公司的財務狀況。

其中兩名知情人士指出，雙方討論的重點是，若亞航同意政府提出的條件，政府是否可能支持亞航的籌資計畫。目前相關條件仍在討論中。路透無法立即確認這些擬議條件的具體內容。

費南德斯以亞航共同創辦人兼顧問的身分，在上周五（9日）接受路透獨家專訪時表示，在他請求下，馬來西亞財政部及交通部官員在9月28日當周與他會面。

他說，會談聚焦於航空業相關成本，例如機場費用與燃油成本，而非財務援助。他說，「顯然，全球每一家航空公司都一樣，我們都在告訴政府，現在是個艱難的時期。」

費南德斯補充說：「我們沒有與政府討論任何財務援助事宜。我一直都會與政府官員會面……不能因為我與他們見面，就認為我們是在討論金援。」他表示，自己並未向政府尋求協助，政府也沒有就亞航的融資狀況向他表達疑慮，或主動提出支持方案。

費南德斯說，他有「百分之百」的信心，即使沒有政府援助，亞航也能度過目前的困境，就像新冠疫情期間一樣。

不過，他也表示，若亞航營運所在國家的政府願意提供協助，亞航不會拒絕，包括馬來西亞、泰國及印尼政府。

他說，「我們絕對不會拒絕。如果拒絕，那就太愚蠢了」。

他補充說，自己過去曾請求馬來西亞政府協助亞航向當地銀行取得貸款，而不是向海外借款。目前他仍希望獲得這類支持，因為他偏好利率與貸款條件較佳的本地融資。

兩名知情人士表示，曾受馬來西亞財政部委託、評估虧損中的亞航融資需求的顧問公司Alton航空顧問公司，其代表也出席了這場會議。

馬國財政部拒絕評論。交通部及Alton則未回應置評請求。

受美國與以色列對伊朗戰爭影響，航空燃油成本大幅上升，亞航因此承受沉重壓力。亞航公布，第2季淨損8億3,100萬馬元（約2億400萬美元），主因是航空燃油成本上升，以及匯兌損失達3億3,100萬馬元。第2季航空燃油平均價格較前一季大漲66%，達到每桶183美元。

路透上月報導，馬來西亞政府曾詢問馬來西亞航空（Malaysia Airlines）及峇迪航空（Batik Air），了解兩家航空公司是否有能力承接亞航的國內市占，做為政府監控亞航財務狀況時的情境規劃之一。該報導刊出後，亞航股價隔日一度重挫21%，跌至近四年低點。

其中兩名知情人士表示，政府愈來愈擔憂亞航的財務狀況，原因是若亞航陷入困境，將對航空交通連結、觀光業，以及與航空業相關的企業造成連鎖衝擊。

費南德斯表示，亞航掌握馬來西亞國內航空市場約60%市占率，並僱用2.6萬名員工。

截至6月底，亞航現金及銀行存款餘額為9.45億馬元（約2.3億美元），流動負債則達184億馬幣。

兩名知情人士表示，這場政府官員會議之前，費南德斯曾於9月28日在亞航總部舉行員工大會，向員工表示，公司將克服目前面臨的困難。

亞航表示，目標是從國際債務市場籌集最多10億美元，另取得7億馬幣的當地信用融資，資金主要用於為現有債務再融資。

今年以來，亞航股價已下跌逾70%。