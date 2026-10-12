蘋果傳推HomeView 搭配新版HomePod mini、Apple TV搶攻智慧家庭

蘋果據傳將於10月13日發表HomeView智慧家庭控制中樞，搭配新版HomePod mini和Apple TV，讓使用者透過Siri操作家中設備，補足智慧家庭布局。

以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）在「Power On」電子報指出，HomeView搭載A18晶片，定位是蘋果智慧家庭的控制中樞，只支援少數蘋果應用程式。使用者可透過Siri、「家庭」App和其他蘋果裝置，操作相連的第三方配件。

HomeView將有桌上型和壁掛型兩款。桌上型配備金屬揚聲器底座，提供太空灰、銀色、星光色和粉紅色；壁掛型則採貼牆的方形平面底座，僅有太空灰和銀色。葛曼指出，名稱中的「View」反映了設計重點：供使用者查看資訊，主要靠語音控制，而非像iPad一樣以觸控操作為主。

新版HomePod mini將搭載S10晶片，支援Siri AI，並提供粉紅、白、綠、藍和午夜色，讓語音控制、音樂播放等功能延伸至各個房間。HomeView的音質據說會優於HomePod mini。

新版Apple TV則將採用標準版A19晶片。蘋果也曾測試兩項功能：內建麥克風，讓使用者不必對著遙控器或配對的HomePod說話，就能下達Siri指令；新版遙控器則配備揚聲器，方便尋找掉進沙發縫隙的遙控器。

葛曼表示，新版HomePod mini和Apple TV預定10月30日出貨並在門市開賣，HomeView則暫定11月中旬上市，距發表約一個月。

這次布局也包括家中其他設備。據報，蘋果與LG合作設計智慧門鈴、門鎖、恆溫器、溫度感測器、室內外監視攝影機，以及附泛光燈的攝影機；另與施耐德電機合作，為歐洲市場開發能源相關設備。這套產品組合稱為「Apple Home Collection」，其中LG產品最快今年內出貨。

葛曼指出，LG將負責製造、產品支援，並並負擔大部分成本，蘋果則參與功能和使用體驗設計。這種合作方式，可望讓配件價格低於蘋果自行設計、透過自家供應鏈生產的產品，同時維持與蘋果硬體、軟體的整合。

蘋果早在2014年推出HomeKit，2016年再推出「家庭」App，但第三方配件開發成本高、要求複雜，自家硬體選擇有限，Siri的可靠度和能力也不足，始終未能帶動市場普及。相較之下，亞馬遜和Google透過自家喇叭、門鈴、攝影機和智慧螢幕，建立更完整的產品陣容。

葛曼認為，Siri AI如今雖仍不及ChatGPT，已能更有效理解並執行使用者要求；Matter和Thread標準的發展，也改善了HomeKit原有的相容性和連線問題，讓新裝置能搭配更多既有配件。

葛曼分析，蘋果的目標未必是短期內超越亞馬遜或Google，而是補足產品布局，讓iPhone使用者有理由購買更多蘋果設備，也降低他們轉向競爭對手的可能性。隨著AI裝置競爭升溫，能否把家庭納入蘋果生態系，將愈來愈重要。