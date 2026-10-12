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債市跌出升息替代效果 全球公債殖利率達26年最高 升息押注降溫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
澳洲的預期升息幅度減少最多，其次是受法國財政前景疑慮影響的歐元區，再來是南韓和加拿大。路透
澳洲的預期升息幅度減少最多，其次是受法國財政前景疑慮影響的歐元區，再來是南韓和加拿大。路透

全球債市賣壓推高舉債成本，收緊金融情勢，也替各國央行分擔抑制通膨的重擔，可能減少進一步升息的必要。

經過數周賣壓，全球各國公債殖利率升至多年高點，即使央行決策官員按兵不動，金融情勢仍轉趨緊縮，交易者開始降低升息預期。彭博彙整的資料顯示，自9月中旬以來，八個主要經濟體利率交換市場反映的預期升息幅度，合計減少近200個基點。

債市賣壓尚無明顯減緩跡象。投資人對美國、日本和法國等國財政支出的疑慮，促使他們要求更高報酬，才願意持有公債；大批與AI相關的發債籌資，也吸走市場資金。

舉債成本上升也推高房貸和非投資等級債務的成本，使經濟降溫，多少發揮央行升息原本希望達到的效果。

管理1.9兆美元資產的普信集團國際固定收益主管歐查德（Ken Orchard）說：「市場預期的緊縮幅度愈大，金融情勢就愈緊；金融情勢愈緊，央行最後需要、或能夠採取的緊縮幅度，就可能愈小。」

彭博資料顯示，交易者目前預期八個經濟體合計升息539個基點，低於9月的717個基點，當時升息預期為2022年以來最高。澳洲的預期升息幅度減少最多，其次是受法國財政前景疑慮影響的歐元區，再來是南韓和加拿大。

全球公債平均殖利率已突破4%，升至2000年以來最高，也引發市場思考：殖利率要升到何種程度，才會帶來轉折？殖利率上升，或許能多少發揮央行升息的效果，但如果央行過於著重提振經濟，投資人可能質疑其抑制通膨的決心，要求更高溢酬才願意持有長天期債券。

摩根大通私人銀行亞洲利率和外匯策略主管唐雨璇（Yuxuan Tang）說：「央行最終必須在經濟成長目標和短期通膨風險之間取得平衡。我們認為，戰爭後續影響使經濟成長下行風險增加，多數利率市場目前對進一步升息風險的預期偏高。」

對投資人而言，這可能讓債券重新具有吸引力。唐雨璇表示，高品質固定收益資產值得買進，因為這類資產仍是因應通膨和經濟成長放緩的最佳避險工具之一。她並指出，過去一個月殖利率急升，已明顯改善風險與報酬之間的取捨。

德意志銀行如今也看見美國公債的投資機會。德銀駐法蘭克福的私人銀行全球投資長諾丁（Christian Nolting）說：「我們認為，至少從能源角度來看，目前的情況不會永遠持續。能源情勢會改善，通膨會下降。從這個角度來看，我不認為我們正處於一輪完整的升息周期。」

巴克萊策略師表示，市場已替聯準會（Fed）減輕部分壓力。他們在報告中寫道：「部分金融情勢緊縮並非源自市場預期Fed再升息。在其他條件不變下，這應可降低Fed升息的急迫性，即使從風險管理角度來看，政策仍偏向進一步緊縮。」

不過，新加坡大華繼顯私人財富管理主管Kenneth Goh表示，即使經濟成長受損愈來愈難以忽視，促使央行暫停升息，財政疑慮仍可能限制長天期公債殖利率的降幅。

今年下半年以來，美國10年期公債殖利率已上升逾70個基點，日本同天期殖利率上升31個基點，德國和法國則分別上升61和121個基點。

目前，各國決策官員仍表明準備升息。Fed官員上月一致通過升息，是2023年7月以來首次，但部分官員主張保留彈性，顯示本月可能不會再度升息。印度的政策立場也轉趨鷹派，央行近四年來首次升息，並暗示後續將進一步緊縮。

這些情勢將成為周一起在曼谷舉行的國際貨幣基金（IMF）年會的重要背景，各國決策官員將聚焦經濟成長、通膨、利率和政府債務。美國周三公布的9月消費者物價指數，也將受到密切關注，市場將從中尋找Fed利率走向的線索。

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