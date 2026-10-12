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油價開盤後多空拉鋸 沙國機場再度遇襲 美股期指小漲相對淡定

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
伊朗支持的葉門青年運動（胡塞）武裝組織周日再度攻擊位於沙國利雅德的哈立德國王國際機場。圖為葉門青年運動武裝組織發言人在電視中談話。歐新社
伊朗支持的葉門青年運動（胡塞）武裝組織周日再度攻擊位於沙國利雅德的哈立德國王國際機場。圖為葉門青年運動武裝組織發言人在電視中談話。歐新社

國際油價周一開盤後多空拉鋸，布蘭特油價升至每桶105美元附近後又翻黑。沙烏地阿拉伯主要機場再度遭到攻擊，加上荷莫茲海峽附近一艘油輪遇襲，市場擔憂若敵對行動進一步升高，可能加劇石油供應風險。美股期指盤初上漲、美元小幅走強，金價小跌。

台灣時間周一（12日）清晨近7時30分左右，布蘭特原油期貨小跌0.03%，報每桶104.69美元，逆轉稍早上漲至超過105美元價位的漲勢；西德州中級原油（WTI）期貨也翻黑，跌0.13%，報每桶91.73美元。

伊朗支持的葉門青年運動（胡塞）武裝組織周日再度攻擊位於沙國利雅德的哈立德國王國際機場，而就在前一天，當地一場攻擊已造成12人死亡、逾300人受傷，是2月美伊戰爭爆發以來沙國境內據報導最嚴重的一次遇襲事件。同一天，英國海事貿易行動辦公室表示，一架無人機在荷莫茲海峽外、阿曼蘇哈爾（Sohar）錨地附近擊中一艘油輪。

另一方面，美國公債期貨下跌，由於美國與日本適逢假期，現貨公債市場休市。

股市氣氛相對樂觀，美股指數期貨小幅上漲，標普500指數期貨漲0.1%，那斯達克100指數期貨漲0.2%。

現貨黃金下跌0.2%，至每英兩約4,185美元。

中東新一波攻擊行動可能為金融市場帶來新一波波動。美國與歐洲即將公布通膨數據，多位央行官員也預定發表談話。能源供應若進一步受到干擾，可能推升物價壓力，並強化市場對利率進一步走高的預期。

雪梨AT Global Markets首席市場分析師特威代爾在給客戶的報告中寫道：「在市場相對平靜的時期，地緣政治新聞往往會產生超乎尋常的影響力。」不過，他也指出，本周美國將公布通膨數據，企業財報季也將再度展開，「市場有很多資訊需要消化」。

隨著美伊戰爭持續延燒，且看不到明確的解決跡象，國際油價指標布蘭特原油今年以來已上漲逾70%。中東主要產油國已設法恢復經由荷莫茲海峽出口原油，出口量接近衝突爆發前的水準，但油輪遇襲事件增加，加上區域緊張局勢升高，仍可能威脅石油運輸與供應。

另一方面，美國總統川普表示，俄羅斯與烏克蘭已同意立即實施「能源停火」。烏克蘭對俄羅斯煉油廠發動的攻擊，已干擾俄國煉油產能，並加劇全球柴油供應緊張。上周稍晚，川普曾表示，他正與俄羅斯總統普丁合作，希望讓俄羅斯柴油釋出至市場。

其他方面，交易人士也持續關注颶風Isaias造成的後續影響。這場颶風導致美國三個州停電，造成至少4人死亡。美國能源部表示，已批准一項緊急交換措施，最多可動用400萬桶戰略石油儲備中的原油，以緩解供應中斷的問題。

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