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Anthropic放棄後 亞馬遜傳洽購AI新創Decart 價碼上看70億美元
亞馬遜據傳正洽談收購AI新創公司Decart AI，價碼可能在70億美元左右。華爾街日報引述消息人士報導，若協商順利，交易可能很快敲定。Anthropic先前曾洽談以60億美元收購，卻在9月決定放棄。
Anthropic先前曾洽談以約60億美元收購Decart，並已進行盡職調查，最後決定不買。
Decart設於舊金山，所開發的軟體能讓開發者更容易切換使用不同AI晶片。在科技業競相爭取更多運算能力之際，這項技術愈來愈重要。亞馬遜已開發自家AI晶片Trainium3，與輝達競爭；AWS曾於2025年讓Decart提前使用這款晶片。
Decart於2023年由三名以色列工程師創立，他們也開發「世界模型」（world model），可生成並模擬真實世界的三D環境。
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