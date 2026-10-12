本周開盤前 五件國際事不可不知

沙烏地阿拉伯機場再度遇襲，荷莫茲海峽外又傳油輪被攻擊，市場憂心戰事升高危及供油，國際油價小漲。布蘭特原油周一漲0.3%至每桶105.06美元，西德州原油漲0.4%至92.21美元。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

沙國機場、阿曼外海油輪遇襲 中東供油再添變數

伊朗支持的青年運動武裝分子周日再度攻擊利雅德哈立德國王國際機場，前一天的攻擊造成12人死亡。同日，阿曼外海一艘油輪遭無人機擊中。中東原油出口雖已恢復至接近戰前水準，船隻遇襲增加仍威脅運輸。

另外，川普表示，俄烏已同意立即停止攻擊能源設施。美國能源部則核准以緊急交換方式釋出最多400萬桶戰略儲油，緩解颶風造成的供應中斷。

費半收黑 台積ADR臉綠

美股三大指數上周五收高，標普500指數再度逼近歷史新高，但晶片股續跌，油價和公債殖利率仍居高不下。本周隨著美企第3季財報季開鑼、及通膨數據公布，將檢驗企業獲利能否抵銷高利率壓力，也牽動聯準會（Fed）本月利率決策。

道瓊工業指數上漲423.31點，標普500指數和那斯達克綜合指數各漲0.6%，周線也全面上揚。但晶片股未隨大盤反彈，費城半導體指數續跌0.4%，台積電ADR跌1%，周線各跌4.3%和4.1%。台積電ADR連四日下跌，較台北交易溢價縮為13.3%。

川普8日才在自家社群平台Truth Social說，不會在期中選舉前攻擊伊朗，緩和戰事升高疑慮，但9日被記者問及為何華府要等選後才回應而非立即行動，川普說，「我們或許會，等著瞧」，似未排除提前對伊朗發動攻擊的可能性。

OpenAI營收落差掀疑慮 年底拚700億美元 台灣AI股周一受考驗

OpenAI營收估算落差引發AI投資疑慮，但彭博上周報導指出，受惠企業業務成長，該公司預估年底年化營收可達或超過700億美元，高於9月底的500億美元左右。此消息引發晶片股上周四大跌。

先前媒體報導9月底已接近700億美元，主要因投資人比照Anthropic，以雲端夥伴銷售總額估算；OpenAI則僅計入自身分得的收入。

川普宣布俄烏能源停火 細節未明、俄國柴油交易惹議

川普周日宣布，俄烏已同意立即停止攻擊能源設施，但未交代細節。烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭支持停火，也須俄羅斯配合，目前仍等待美方說明。川普上月曾宣布類似安排，澤倫斯基事後卻說協議尚未定案。

川普另計劃讓約1,350萬桶俄羅斯柴油自本月起流入全球市場，引發爭議。澤倫斯基批評，此舉將給俄國更多資源延續戰爭；美國七位參議員則指出，國會自2022年起禁止進口俄國能源，川普允許進口俄國柴油違反法律。

歐盟擬限大陸油電車首年進口35萬輛 最快12月上路

彭博取得的文件顯示，歐盟將限制中國大陸油電混合車進口，首年配額35萬輛，最快12月1日生效，第二年起每年增加6%，為期四年，涵蓋一般及插電式油電車。

為符合世貿組織不歧視原則，措施也將適用其他來源，部分國家豁免；超額進口是否加徵關稅，或一律禁止，仍不清楚。中國大陸則將取消部分汽車零件關稅，並將鞋類、冰淇淋和橄欖油關稅減半，涉及約40億歐元出口。雙方也將討論放寬稀土和永久磁鐵等出口管制。