輝達想併購美版 DeepSeek 僅延攬 Reflection人才並取得技術授權

英國金融時報（FT）報導，輝達（NVIDIA）正在洽談加碼投資或「收購」人工智慧（AI）開源模型開發商Reflection AI，方式可能比照之前收購推論晶片商Groq的交易，主要是延攬頂尖人才並取得技術授權，而非買下整家公司，最快未來幾周可望達成交易。

Reflection AI有「美國版DeepSeek」之稱，首款開放權重模型Beam已於上周推出，主打以高性價比與優異效能，提供企業整套「AI工廠」解決方案，被視為美國在開源AI領域對抗中國大陸模型的重要防線。

知情人士表示，輝達和Reflection的談判尚處於早期階段，交易可能採取多種形式，包括所謂「以人才為目的」進行「收購式招募」（acquire-hire arrangement），代表輝達無需經歷全面收購帶來的漫長監管審查，就能逕行招聘員工並取得技術授權。

多位知情人士指出，輝達和Reflection可能在未來幾周內達成協議，但談判也可能破裂。

輝達已對Reflection投資8億美元，是其大股東，因此也可能透過加碼股權投資，或向這家新創公司提供更多晶片和運算能力的交易，來深化與該公司的連結。Reflection在3月一輪的融資中，估值高達250億美元。

為避免AI交易受到反壟斷審查，大型科技公司越來越傾向採用收購式招募的方式。輝達去年12月以200億美元收購晶片設計公司Groq時，就採用了類似的模式。

輝達過去兩年大舉投資，目前已經擁有名為Nemotron的開源AI模型系列，但目前仍缺乏自主研發的尖端規模模型。今年7月時，輝達執行長黃仁勳率先呼籲，要建立一個開放的美國國內「生態系統」，這對於「為全國創造創新和繁榮的機會」至關重要。9月時，輝達再以129.3億美元收購Hugging Face。

Reflection AI成立於2024年，創辦人是前GoogleDeepMind研究人員拉斯金（Misha Laskin）和安東諾格魯（Ioannis Antonoglou），他們曾參與Gemini的開發。Reflection已與五角大廈和能源部建立了合作關係，並為南韓等美國盟友開發AI模型。

Reflection還獲得了紅杉資本、Disruptive和1789資本公司等創投業者的支持，而川普的兒子小川普是1789資本公司的合夥人。