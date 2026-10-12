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舉世最難做的事之一…馬斯克：生產晶片沒頭緒

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

SpaceX執行長馬斯克10日坦言，他對於如何生產晶片還沒有頭緒，但認為他旗下公司將運用創造客製化設備的專長，「找出生產舉世最佳晶片的方式」。

馬斯克10日在德州奧斯汀特斯拉超級工廠外，參加「X Takeover」活動時，透過線上直播對客戶和投資人坦言，他目前「對如何製造微晶片沒有頭緒，但我們會找出方法」。

他說，他在參觀競爭對手的工廠時，沒看到很多客製化設備，而他的公司生產客製化設備的經驗豐富，將有助改善生產流程。

馬斯克表示，「我認為精確說法是，這是舉世最難做的事情之一」，「我不想自滿或自以為是，但我想，我們將能找出生產舉世最佳晶片的方式。老實說，我不知道要花久，或許是好幾年」。

晶片 馬斯克 SpaceX

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