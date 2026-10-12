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印度政盪 加重股匯壓力

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

印度「蟑螂人民黨」（CJP）在首都新德里發起的示威抗議，11日進入第二天，反對派揚言12日仍將繼續抗爭，可能使今年來積弱不振的印度股匯市，壓力加重。

今年5月才成立的蟑螂人民黨，竄起的速度以及規模令人嘖嘖稱奇，7月才因國考洩題事件的大規模街頭運動，迫使時任教育部長辭職。

最新這波抗爭，主要訴求是選委會主席庫瑪下台。印度快報9月披露，選委會在全國選民名冊修訂作業過程中有不當行為，被剔除的選民多達1.3億人。

然而，上周末在新德里舉行的示威活動蟑螂人民黨創辦人迪普克及另外兩名領袖，10日從孟買搭機抵達新德里後，尚未下機便遭拘留。所幸迪普克等人隔日便獲釋放。

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