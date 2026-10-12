聽新聞
0:00 / 0:00

微軟籲AI模型設「緊急煞車」機制

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

微軟執行長納德拉表示，企業應將強大的人工智慧（AI）模型，視為潛在內部威脅，要假定這些模型可能被入侵，並建立一套「緊急煞車」機制，以防範代理模型失控，不能僅仰賴模型開發商的保證。

納德拉10日在X上發文表示，「我們必須假設模型已遭入侵，並從一開始就對其加以控制」，「可以將此想成緊急煞車裝置。經授權人員應隨時都能在模型作業過程中，暫停或關閉模型」。

在納德拉發表這篇文章之際，Anthropic和OpenAI近幾個月來揭露了一系列其AI模型出現非預期行為的事件，引發了對先進AI模型安全風險的疑慮，並重啟有關AI緊急停止開關的討論。

納德拉提出的安全建議包括：別在關鍵決策上仰賴單一AI模型、持續對模型的行動留下無法篡改的證據，並讓AI系統接受獨立審計。他呼籲揭露AI的重大故障或漏洞事件，並對外分享細節，以便其他企業加強防護措施。

納德拉表示，「我們不能把超級智慧視為一層套一層的黑箱，然後只是簡單地接受或拒絕其建議、答案和行動」，「我們必須建立可控的系統，使其行為可觀察、其極限可測試，以及其行動始終可控制」；「換言之，我們必須把智慧的供應和對智慧的控制權分開」。

微軟 機制 OpenAI 失控

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI竟向警方亂報命案線索！Claude擅自操作政府網站 白宮要求業者處理

超微執行長蘇姿丰：不認同AI末日觀點

闕志克／為何政府應監管AI？

自行申請簽證、謊報凶案線索 Anthropic又爆AI失控

相關新聞

舉債成本上升被迫增發公債 先進國家債務飆升 投資人警戒

全球財政戰線逆轉，美、歐、日等先進國家政府紛紛位處投資人警戒區的最前線，公債殖利率陸續衝上數十年來高點，各國也將因舉債成本上升而被迫增發公債，進一步推升殖利率，面臨惡性循環威脅。能源價格、通膨率及利率「三升」，已成為國際貨幣基金（IMF）與世界銀行本周在曼谷召開財金首長秋季年會的焦點。

不成比例重押三星、SK海力士 韓股AI拖油瓶衝擊行情

南韓股市今年大半時間都被視為人工智慧（AI）交易的模範生，但如今幾乎無論從各方面來看，投資人迅速對這個規模4.3兆美元市場失去興趣。

日資回流的蝴蝶效應（經濟會員稿勿上網）

日本貨幣政策走向正常化，讓一項嚴肅的問題浮現：全世界是否已做好準備？

輝達想併購美版 DeepSeek 僅延攬 Reflection人才並取得技術授權

英國金融時報（FT）報導，輝達（NVIDIA）正在洽談加碼投資或「收購」人工智慧（AI）開源模型開發商Reflection AI，方式可能比照之前收購推論晶片商Groq的交易，主要是延攬頂尖人才並取得技術授權，而非買下整家公司，最快未來幾周可望達成交易。

美股財報季開鑼 喜中帶憂

美股財報季本周將依例由銀行股揭開序幕，上季獲利年比成長率有望連第三季超過25%，可望帶動美股在年底前繼續衝上新高，但後市也將面臨兩大隱憂：利率將長期居高不下、及投資人的「動物本能」（animal spirits）減弱。

微軟籲AI模型設「緊急煞車」機制

微軟執行長納德拉表示，企業應將強大的人工智慧（AI）模型，視為潛在內部威脅，要假定這些模型可能被入侵，並建立一套「緊急煞車」機制，以防範代理模型失控，不能僅仰賴模型開發商的保證。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。