不成比例重押三星、SK海力士 韓股AI拖油瓶衝擊行情

南韓股市今年大半時間都被視為人工智慧（AI）交易的模範生，但如今幾乎無論從各方面來看，投資人迅速對這個規模4.3兆美元市場失去興趣。

彭博資訊報導，韓股成交量從5月下旬高峰暴跌70%，不僅外資撤出速度為全亞洲最快，國內散戶也紛紛走避。Kospi指數上半年在全球主要股市中表現最佳，但下半年落居表現最差指數，跌幅達22%，但台灣和美國股市等另外兩個AI熱門市場，則屢創新高。

造成這種反轉的原因在於韓股的AI交易不成比例地集中在記憶體大廠三星和SK海力士。如今投資人對記憶體晶片熱潮能否持續出現疑慮，讓這種集中現象變成累贅，而今年夏季槓桿交易驅動的劇烈拋售，也讓部分外資對重返韓股有所猶豫。

Rayliant全球顧問公司投資組合管理主管烏爾（Phillip Wool）表示，「對大部分投資人來說，尤其是最近才為了記憶體交易投資韓股的投資人，我認為最大挑戰是能輕鬆賺得的報酬，已經被賺完了」。

三星和SK海力士合計占Kospi指數超過一半權重，並在今年上半年為該指數提供上漲動力。據彭博彙整交易所數據，外資今年來從韓股撤走1,310億美元，金額為亞洲主要市場中最多。外資持有三星電子股票的比重，已降至18年來最低。

對記憶體需求的懷疑，反映在三星股價上。該公司上季營業利益暴漲近八倍，消息公布後股價仍舊下跌。

韓股也苦於難以吸引買家，三星和SK海力士的庫藏股回購行動即將完成，更加劇這個問題。兩家公司合計回購額為410億美元，據摩根大通，9月下單買進的230億美元，三星和SK海力士占了很大部分。