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加密幣榮景 恐回不去了

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

加密貨幣市場去年還乘著白宮支持與華爾街熱情的浪潮上攻，行情卻在去年10月起大崩盤，去年10月10日更有創紀錄的190億美元的槓桿押注遭強制平倉，暴露市場結構脆弱的弱點。如今在一年後，加密貨幣投資人須面對基本面改變的新現實。

根據彭博資訊報價，比特幣11日盤中小漲0.1%，報83,008.73美元，仍較歷史高點低逾30%。過去一年來，比特幣曾多次試圖維持漲勢，最終都失敗，交易員重建槓桿部位的速度也相當緩慢。加密貨幣造市商Caladan認為，現在更重要的問題是，加密貨幣市場韌性是否增強。她回顧一年前崩盤時，當時市場因巨額部位遭強制平倉，在最需要流動性的時刻，可用流動性卻迅速消失。

加密貨幣市場已更強韌的論據包括：槓桿水準降低、交易所提供相關性較低的資產，部分交易平台也已強化流動性系統。而且，投資人仍未失去對博弈的偏好，只是湧向預測市場或運用區塊鏈技術交易的永續期貨，對股票、大宗商品及其他實體資產進行押注。

不過，加密貨幣市場的基本面現在已大為不同。美國國會9月未能通過加密貨幣規範框架的法案，人工智慧（AI）也正在改變人們對未來的想像，同時金融業加強整合區塊鏈技術，在在都讓加密貨幣面臨與榮景初期截然不同的未來：不會取代金融機構，也不再是對華爾街的反叛，而是會融入成為金融業的一隅。

QCP資本公司上周發布報告指出，預期比特幣第4季將在8萬-9萬美元的區間內震盪。報告認為，加密貨幣的結構性投資理由依然存在，但若缺乏具有主導性的催化因素，單靠資金流入仍不足以推動市場。

比特幣 華爾街 彭博

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