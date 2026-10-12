台新新光金獨家贊助台北101國慶展演

歡慶雙十，由台新新光金控（2887）獨家贊助的台北101國慶展演10日晚間10時盛大登場。長達14分鐘的展演以「Onward Taiwan 一起點亮台灣」為主題，結合無人機、大樓煙火及雷射燈光特效，璀璨光影綻放台北夜空，為雙十國慶獻上最美麗的祝福。

台北101董事長賈永婕在致詞時特別表達對台新新光金控的感謝，而台新新光金控總經理林維俊則表示，能夠有機會連續兩年獨家贊助台北101國慶展演，讓民眾在重要的日子觀賞結合科技、藝術與創意的精彩展演同時，也共同向中華民國表達生日祝福，台新新光金控感到非常的榮幸。

今年台北101國慶展演規模再升級，無人機於台北101旁的夜空變換多款圖形，搭配璀璨煙火、建築燈光及動態雷射光束，照亮台北夜空。台新新光金控超人氣吉祥物Richart也化身「慶生大使」躍上夜空，頭戴生日帽牽著Q版台灣歡樂登場；Richart隨後雙手捧著生日蛋糕，可愛又溫馨的畫面讓現場民眾驚呼連連，紛紛拿著手機捕捉每一個精彩的畫面。

林維俊說明無人機展演Richart與Q版台灣「認真同行」、「獻上蛋糕」，象徵著台新新光金控將永續深耕台灣，與民眾認真同行。

台北市政府廣場前，歡慶雙十的氛圍不只在夜空展開，在無人機、煙火及雷射光特效展演開始前，台北市政府「熊讚」、台北101「Damper Baby」及台新新光金控「Richart」三大人氣吉祥物首度齊聚快閃亮相，與現場民眾熱情互動。三大人氣吉祥物難得同框，吸引民眾爭相拍照，現場歡樂氣氛持續到煙火施放達到最高潮，為國慶夜增添無比歡樂與溫馨祝福。

台新新光金控獨家贊助台北101國慶展演活動，除了國慶夜盛大的精彩演出外，台北101也於10月9日至11日連續三晚，以台新新光金控「智慧好夥伴」為主題，於高樓層外牆進行點燈打字及雷射光束的表演，內容包括Richart手捧慶生蛋糕的可愛圖樣，延續國慶的歡樂氛圍。台新新光金控持續透過多元創新的形式深耕台灣、陪伴民眾，以實際行動巧扮「智慧好夥伴」。