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全球科技業AI相關舉債金額 9月劇減

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
全球科技業者9月為興建資料中心，及購買晶片等人工智慧（AI）基礎設施所借入的新資金，比8月劇減一半以上。法新社
全球科技業者9月為興建資料中心，及購買晶片等人工智慧（AI）基礎設施所借入的新資金，比8月劇減一半以上。法新社

全球科技業者9月為興建資料中心，及購買晶片等人工智慧（AI）基礎設施所借入的新資金，比8月劇減一半以上，主因投資機構重新評估AI產業的風險。

摩根士丹利（大摩）的數據顯示，9月舉債額為230億美元，包括上市公司債及私募交易。舉債金額於6月達到1,130億美元頂峰之後，已逐月減少。

美國投資級公司債市場，大型科技集團1-8月共借入約3,060億美元，但9月金額卻已歸零。

大摩表示，AI相關的新借款金額劇減，主要是因為之前借入過多；但投資機構也擔憂，業者如此龐大的投資能否在長期間獲得回報，而且資料中心建設所面對的政治反對聲浪也愈來愈高。投資機構重新評估本身的曝險程度，檢視一些業者愈來愈重的債務負擔，以及不確定的資本支出需求。

今年來全球與AI相關的公司債發行額一飛沖天，大摩估計業者已經募資4,660億美元，遠高於去年同期的1,010億美元；新債供給增加，使投資機構對發債公司要求更高的殖利率，從而使超級雲端運算業者的借債成本升高。

投資機構的態度轉變，也為即將進行的多項重磅級AI相關交易面臨考驗，包括AI晶片採購交易。華爾街銀行業正在安排博通與Anthropic公司之間的600億融資計畫，SpaceX正打算募集400億美元資金來採購輝達的晶片，預料兩項交易都需要多家投資機構共同參與。

另外美國AI巨擘新建資料中心的計畫，遭到地方民眾的反對；居民擔心資料中心將影響當地的水源供應及空氣品質。

甲骨文在新墨西哥州籌建的「木星計畫」資料中心，已成為指標性項目之一。由於新建地點難以獲得電力供給，甲骨文已發出「不可抗力」通告，使180億美元的貸款計畫受到更大壓力。

科技業 大摩 摩根

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