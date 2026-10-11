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企業購併與股票上市減緩 為美股再添警訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
最近美國併購活動與IPO異常清淡。路透
最近美國併購活動與IPO異常清淡。路透

英國金融時報（FT）報導，上周之初美國標普500指數創新高，出現這種榮景時，通常都會伴隨著企業購併與新股上市（IPO）熱潮，因為股價上漲往往會帶動市場的「動物本能」（animal spirits）。今年初這類企業活動相當健康，最近卻異常清淡。

OpenAI、Oura健身科技公司、資料中心營建業者SB能源公司等，股票上市日程都告延期。各家公司延期的原因不同，例如SB能源公司還在等待主管機關的批文。但除了股市大漲之外，利率持續上升，消費者信心受到物價及房貸利率的打擊，以及企業雇用疲軟，都顯示市場情勢對新股上市並不十分友善。

再者，標普500指數未必就是市場信心的最佳指標。科技類股占指數權重的40%，但一些科技巨擘的營收並非只來自人工智慧（AI），例如字母公司與Meta平台都有龐大的廣告業務，與仍在虧損的純AI業者截然不同。

今年第3季全球企業購併總金額遠低於1兆美元的重要心理水位，一些依賴手續費收入的投資銀行已經感受到寒冬，例如規模最大的購併專業機構艾維克夥伴公司，今年來股價已下跌近四分之一，另外據報導金融服務業者溫伯格合夥公司也可能把自己賣掉。

大型銀行的情況稍好，因為股市震盪對交易收入有利。紐約州最近宣布，今年上半年經紀商─交易商的獲利創新高，達460億美元，比去年同期激增50%。高盛的業績便相當良好，公司更加發5億美元特別紅利；分析師預估高盛全年投資銀行手續費總收入，將比去年增加30%。

一些購併活動仍在進行，例如星巴克計畫收購墨西哥餐飲連鎖業者Chipotle。但企業購併活動減緩，反映的是管理人員面對殖利率上升及人工智慧（AI）動盪，風險胃口已有所改變。股市繁榮與企業活動萎縮這種分歧現象，最終將會重新凝聚，而最可能的成因是股市下跌。

美股 購併 股票 標普 利率

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