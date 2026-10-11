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韓股AI交易快速退燒...上半年全球表現最好 下半年卻變最差

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
南韓Kospi指數5月慶祝衝破7,000點。美聯社
南韓Kospi指數5月慶祝衝破7,000點。美聯社

韓股市今年大半時間都被視為人工智慧（AI）交易的代表，但如今幾乎無論從各方面來看，投資人迅速對這個規模4.3兆美元市場失去興趣。

彭博資訊報導，南韓股市成交量從5月下旬高峰暴跌70%，不僅外資撤出速度為全亞洲最快，國內散戶也紛紛走避。Kospi指數上半年在全球主要股市中表現最佳，但下半年落居表現最差指數，跌幅達22%。但另兩個AI熱門市場，台灣和美國股市則屢創新高。

造成這種反轉的原因在於南韓股市的AI交易，不成比例地取決於記憶體大廠三星和SK海力士。如今投資人對記憶體晶片熱潮能否持續出現疑慮，讓這種集中現象變成累贅，而今年夏季槓桿交易驅動的劇烈拋售，也讓部分外資對重返韓股有所猶豫。

Rayliant Global Advisors投資組合管理主管Phillip Wool表示，「對大部分投資人來說，尤其是最近才為了記憶體交易投資韓股的投資人，我認為最大挑戰是能輕鬆賺得的報酬，已經被賺完了」。

三星和SK海力士合計占Kospi指數超過一半權重，並在今年上半年為該指數提供上漲動力。據彭博彙整交易所數據，外資今年來從韓股撤走1,310億美元，金額為亞洲主要市場中最多。

對記憶體需求的懷疑，反映在三星股價上。該公司上季營業利益暴漲近八倍，消息公布後股價仍舊下跌。

南韓股市如今苦於難以吸引買家，三星和SK海力士的庫藏股回購行動即將完成，更加劇這個問題。兩家公司合計回購額為410億美元，據摩根大通，9月下單買進的230億美元，三星和SK海力士占了很大部分。

另外，上半年帶動Kospi大漲的南韓散戶，經歷7月韓股暴跌後就未見蹤影。

韓股 SK海力士 散戶 指數 人工智慧

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