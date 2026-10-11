FT：輝達擬加碼投資或收購「美版DeepSeek」

英國金融時報（FT）報導，知情人士透露，輝達（NVIDIA）正在洽談加碼投資或「收購」Reflection AI，方式可能比照之前收購推論晶片商Groq的交易，主要是延攬頂尖人才並取得技術授權，而非買下整家公司，最快未來幾周可望達成交易。

Reflection AI是一家開發開源模型的AI新創，有「美國版DeepSeek」之稱，首款開放權重模型Beam已於上周推出，主打以高性價比與優異效能，提供企業整套「AI工廠」解決方案，被視為美國在開源AI領域對抗中國模型的重要防線。

知情人士表示，兩家公司的談判尚處於早期階段，交易可能採取多種形式，包括所謂「以人才為目的」進行「收購式招募」（acquire-hire arrangement），代表輝達無需經歷全面收購帶來的漫長監管審查，就能逕行招聘員工並取得技術授權。