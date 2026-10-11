委內瑞拉解除禁令 星鏈獲准境內營運

委內瑞拉已批准美國億萬富豪馬斯克旗下的星鏈（Starlink）衛星網路服務在境內營運，正式解除前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）執政期間實施的禁令。

法新社報導，委內瑞拉國家通訊委員會（Conatel）9日宣布，已向美國太空探索科技公司（SpaceX）在委國的子公司核發7張許可證，准許其在全國提供星鏈服務。

根據亞太網路資訊中心（APNIC）的資料，在正式獲准營運前，委國已有約3.6%的網路使用者透過星鏈上網。

馬杜洛今年1月在美軍行動中遭逮捕前，曾透過一波宣傳活動猛烈抨擊馬斯克，馬斯克旗下的社群平台X也遭到委國當局封禁。

2024年馬杜洛具爭議性的連任結果出爐後，當局也曾逮捕販售星鏈天線的人士。

馬杜洛1月被捕後不久，馬斯克宣布，星鏈將向委國用戶提供1個月的免費服務。

6月24日，委國北部發生2起強震，釀成嚴重災情。星鏈隨後再次提供免費服務，以協助拉圭拉州（LaGuaira）等重災區的重建作業。

致力推動數位自由的非政府組織VE Sin Filtro主任艾斯布魯阿（Andres Azpurua）表示，馬杜洛被捕前，美國對委內瑞拉實施的制裁也曾阻礙星鏈在當地營運。