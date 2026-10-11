快訊

賈新興：周末起到下周 秋老虎再度下山

平日住宿最高補助2千！國旅補助經費已用26％ 民眾衝5縣市使用最踴躍

昆山媽祖11日啟程遊台灣 將與台灣姐妹廟、友宮進行交流

聽新聞
0:00 / 0:00

IMF與世銀年會曼谷登場 中東戰事與高債務成焦點

中央社／ 曼谷11日綜合外電報導

全球各國財政官員本週將齊聚泰國曼谷，但會議面臨中東戰事持續擴大、史上最嚴重能源供應短缺及高利率等多重陰霾籠罩，讓原本就疲弱的全球經濟雪上加霜。

路透社報導，美國與以色列主導的對伊朗戰爭如今已進入第8個月，戰事引發的通膨與民生困境，將成為國際貨幣基金（IMF）與世界銀行年會的核心議題與私下討論焦點。這是該年會3年來首度移師華府以外地區舉行。

格外引人注目的是，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）將缺席此次會議。一名美國官員表示，他因處理一些「國內事務」，改派兩名高階官員代為出席。

貝森特決定缺席這場備受矚目的會議，以及由美國今年擔任輪值主席國的20國集團（G20）會議，可能令其他國家官員感到不滿。此時，各方對伊朗戰爭、烏克蘭抵禦俄羅斯入侵的戰事，以及美國準備對國際刑事法院（ICC）實施制裁等議題的緊張情勢日益升高。

世界銀行總裁彭安杰（Ajay Banga）告訴路透社，伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、切斷全球約20%的石油供應時，全球經濟成長比原先擔憂的更具韌性，但如今各項壓力再度升高。

柴油價格飆漲、肥料價格上揚，加上可能即將到來的「超級」聖嬰現象，種種衝擊正同時襲來。專家指出，這種氣候現象可能造成45萬人死於高溫相關原因。

七大工業國集團（G7）在美國總統川普施壓下，同意從緊急儲備中釋出1億桶柴油與原油。川普急於在11月大選前壓低汽油價格，以免他所屬的共和黨失去對國會的控制權。

川普昨天宣布與俄羅斯達成協議，將向全球市場提供更多柴油，並暫時豁免美國對俄制裁。這些制裁原本旨在切斷莫斯科為對烏克蘭戰爭籌措的收入。這項措施隨即遭到烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）批評。

自2月28日戰爭爆發以來，全球已釋出逾10億桶石油，主要來自陸上商業庫存。但業界高層表示，目前可供全球市場使用的石油庫存正逐漸見底，使市場更加脆弱，也進一步推升價格壓力。

中東 中東戰事 曼谷

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普要求烏克蘭換總統 施壓停止襲擊俄國煉油廠

IMF與世銀年會將於曼谷登場 當局啟動居家辦公紓解交通

川普出賣烏克蘭！美解除對俄制裁、逼烏換總統 淪普亭肥羊

挨批與魔鬼交易！川普、普亭達成柴油協議 共和黨人也不挺提案反制

相關新聞

自行申請簽證、謊報凶案線索 Anthropic又爆AI失控

美國人工智慧（AI）又傳失控案例。Claude開發商Anthropic公司的AI曾自主到國務院網站填寫簽證申請表，還向費城警方提交虛假的凶殺案線索。

美國337條款：進口行為若存在不正當競爭 將進行調查

美國337條款，屬於美國當地「行政救濟」措施，最初在美國1930年關稅法第337章節中出現，經多次修訂，目前的規定是進口行為如果存在不正當競爭，且在美國境內有相應存在或正在建立中的產業，美國國際貿易委員會根據美國國內企業申請進行調查，其範圍包括著作權、商標、專利等侵權行為，以及涉及營業秘密、廣告不實等行為。

費半收黑 台積ADR臉綠…本周兩大事牽動Fed決策

美股三大指數9日收高，標普500指數再度逼近歷史新高，但晶片股續跌，油價和公債殖利率仍居高不下。本周隨著美企第3季財報季開鑼、及通膨數據公布，將檢驗企業獲利能否抵銷高利率壓力，也牽動聯準會（Fed）本月利率決策。

美明年AI支出將達GDP的5% SemiAnalysis預測金額逼近2兆美元

獨立研究機構SemiAnalysis創辦人帕特爾（Dylan Patel）說，明年全美的AI資本支出將逼近2兆美元，相當於美國國內生產毛額（GDP）的5%-6%。

川普急了 找普丁提供柴油

美國總統川普9日在自創社媒真實社群寫道，他和俄羅斯總統普丁有非常成功的討論，雙方同意俄國將立即向美國與全球市場供應逾30萬公噸柴油、11月再供應50萬公噸，之後立即（增至供應）100萬公噸。

能源吃緊 川普放行俄柴油

美國總統川普九日在自創社媒真實社群寫道，他和俄羅斯總統普丁有非常成功的討論，雙方同意俄國立即向美國與全球市場供應逾卅萬公噸柴油、十一月再供應五十萬公噸，後續供應也將立即增至一百萬公噸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。