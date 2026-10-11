IMF與世銀年會曼谷登場 中東戰事與高債務成焦點

全球各國財政官員本週將齊聚泰國曼谷，但會議面臨中東戰事持續擴大、史上最嚴重能源供應短缺及高利率等多重陰霾籠罩，讓原本就疲弱的全球經濟雪上加霜。

路透社報導，美國與以色列主導的對伊朗戰爭如今已進入第8個月，戰事引發的通膨與民生困境，將成為國際貨幣基金（IMF）與世界銀行年會的核心議題與私下討論焦點。這是該年會3年來首度移師華府以外地區舉行。

格外引人注目的是，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）將缺席此次會議。一名美國官員表示，他因處理一些「國內事務」，改派兩名高階官員代為出席。

貝森特決定缺席這場備受矚目的會議，以及由美國今年擔任輪值主席國的20國集團（G20）會議，可能令其他國家官員感到不滿。此時，各方對伊朗戰爭、烏克蘭抵禦俄羅斯入侵的戰事，以及美國準備對國際刑事法院（ICC）實施制裁等議題的緊張情勢日益升高。

世界銀行總裁彭安杰（Ajay Banga）告訴路透社，伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、切斷全球約20%的石油供應時，全球經濟成長比原先擔憂的更具韌性，但如今各項壓力再度升高。

柴油價格飆漲、肥料價格上揚，加上可能即將到來的「超級」聖嬰現象，種種衝擊正同時襲來。專家指出，這種氣候現象可能造成45萬人死於高溫相關原因。

七大工業國集團（G7）在美國總統川普施壓下，同意從緊急儲備中釋出1億桶柴油與原油。川普急於在11月大選前壓低汽油價格，以免他所屬的共和黨失去對國會的控制權。

川普昨天宣布與俄羅斯達成協議，將向全球市場提供更多柴油，並暫時豁免美國對俄制裁。這些制裁原本旨在切斷莫斯科為對烏克蘭戰爭籌措的收入。這項措施隨即遭到烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）批評。

自2月28日戰爭爆發以來，全球已釋出逾10億桶石油，主要來自陸上商業庫存。但業界高層表示，目前可供全球市場使用的石油庫存正逐漸見底，使市場更加脆弱，也進一步推升價格壓力。