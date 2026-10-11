阿聯政府帶動AI使用率全球居冠 台商產業應用整合有商機

阿聯以73.3%居微軟2026年第2季全球AI使用率榜首，提早布局國家AI策略且政策先行是拔得頭籌主因。常駐杜拜科技業台商分析，如能將AI技術轉化成具體產業應用，將可為台商贏得進入當地AI市場的門票。

微軟AI經濟研究院（Microsoft AI Economy Institute）9月公布2026年第2季全球AI普及報告顯示，阿拉伯聯合大公國（阿聯）在15至64歲工作年齡人口中的生成式人工智慧（AI）使用率達73.3%，位居147個經濟體榜首，遠高於全球平均率18.8%，也顯著領先第2名新加坡的64.3%。

綜合中東媒體分析，阿聯提出「阿聯國家人工智慧策略2031」，長期將AI納入國家發展規劃，是AI普及率領先的一項重要背景。透過政府帶頭使用，且持續積極於人才訓練及企業投資，阿聯逐步將AI從新興科技轉化為日常生活及工作工具。

阿聯是繼加拿大之後第2個發布「國家AI策略」的國家，自2017年起即大手筆投入AI，當年還任命全球首位AI部長。阿聯駐日大使法希姆（Shihab Al Faheem）先前接受「日本經濟新聞」採訪時說：「阿聯在AI投資方面名列世界前茅，一直在尋找機會。」

根據阿聯媒體「國家報」（The National）9月25日報導指出，阿聯AI使用率從2025年上半年59.4%，升至下半年64%，2026年第1季再增至70.1%，第2季進一步達73.3%。由此可顯示，阿聯今年第2季的成長並非單季暴增現象，而是持續穩定擴大領先。

阿聯政府制定政策後即率先使用AI，產生示範效果。首都阿布達比已有3萬5000名政府職員取得Microsoft Copilot使用權限，讓各階層員工都能接觸工作輔助系統。今年4月，阿聯政府進一步提出新的政府AI架構，目標在2年內，讓聯邦政府50%的部門、服務及營運轉型為可自主執行任務與決策的「AI代理」（AI agent）模式。

阿聯7個酋長國中的阿吉曼（Ajman）今年已先推出全阿聯第1個完全由AI代理驅動的主動式公共服務。阿吉曼政府的AI系統會在商家的商業執照過期前主動向商家發出通知，且在完全不需人工干預或使用傳統表格申請的情況下自主做出判斷，並自行跨部門協調，為商家完成商業執照的更新流程。

常駐杜拜的台灣拍檔科技中東分公司總經理吳天麟接受中央社採訪時表示，阿聯當地民眾多早已習以為常將AI應用於外出行程安排搜尋、簡報文件製作、電子郵件撰寫、會議紀錄整理、翻譯、市場研究等個人生活與工作。

「阿聯政府很早就推動無紙化或智慧政府，現在也開始推行無現金化，這些技術都會運用到AI」，吳天麟說。

吳天麟表示，當政府帶頭讓AI進一步直接參與處理行政事務、分析資料及提供服務時，也會帶動整個市場供應鏈，例如承接政府智慧電錶專案的銀行、電信公司、顧問業者及系統整合商，也必須跟進相關技術與標準，AI市場需求也就順勢擴大。

另外，吳天麟舉近期受戰爭影響而受阻的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）為例，阿聯政府透過AI，讓物流業與其他陸海空運各部門協調，以利將被中斷的物流重新快速銜接起來。

阿聯也把AI教育向下延伸。「國家報」指出，阿聯政府要求從幼兒園至12年級的學校都將AI納入課程中，並計畫訓練2萬多名教育工作者，協助他們將AI運用於教學、評量與課程規劃。

然而，微軟此項統計數據主要著重於個人使用率，並未顯現阿聯企業導入AI的深度與成效。

針對此點，吳天麟觀察到，目前積極將AI整合至工作流程的組織多集中在政府機構，以及大型企業如銀行、航空、電信及物流業；至於中小企業仍以員工自行使用ChatGPT或Copilot為主；不同企業對於如ERP或CRM等資料管理、使用授權政策，及現有系統整合轉型的進度則不一，意即企業整體導入AI的普及度仍在發展中，未完全成熟。

至於台灣科技業者能否把握阿聯AI商機，吳天麟建議，台灣不必直接與美國大型科技公司競爭基礎模型，而應發揮既有產業優勢，發展出一套「AI加產業」解決方案。

「阿聯企業目前較欠缺的是將AI接上既有營運流程的技術服務。」因此，吳天麟認為，台灣廠商若將硬體、軟體、AI、系統整合及產業知識包裝成完整解決方案，比較契合當地企業的需求；若只單純提供硬體設備，將面臨日益激烈的全球競爭。

他以超市為例指出，當地業者真正需要的未必是一套聊天機器人，而是能否運用AI來預測補貨、分析客流、減少排隊、辨識商品、降低人力成本，並與既有銷售、企業資源規劃及會員系統整合在一起。

阿聯AI市場接下來值得觀察的，不只是AI使用率又上升多高，而是這些工具最終是否能植入企業流程，並轉為可衡量的營運效益。因此，如何將技術轉化為具體的產業應用，將成為讓台商有機會進入當地AI市場的關鍵條件。